ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي
نُقل من عسقلان للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
أخبار البلد

وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

استقبل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في ختام جولته الميدانية بعدد من مدارس المحافظة، والتي جاءت؛ لمتابعة انتظام الدراسة والاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمحافظة.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم ورفع كفاءة الخدمات التعليمية، خاصة مع مرور شهر على انطلاق العام الدراسي الجديد  2025 – 2026.

وخلال اللقاء، أعرب محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم عن سعادته بزيارة محافظة أسيوط، مشيدًا بما لمسه من تعاون وثيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مؤكدًا أن الوزارة تولي محافظات الصعيد اهتمامًا خاصًا ضمن خططها لتطوير المناهج والمنشآت التعليمية وتحسين بيئة التعلم، موضحًا أن جولاته الميدانية تهدف إلى الوقوف على الواقع الفعلي داخل المدارس والتعرف على احتياجاتها عن قرب.

كما أشاد الوزير، بانتظام سير العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكداً بأن ما شهده خلال زيارته اليوم  من الالتزام الواضح من المعلمين والإدارات التعليمية في تنفيذ التوجيهات وتطبيق المناهج المطورة يعكس الجهد الكبير المبذول من القيادات التعليمية على مستوى المحافظة لضمان انضباط وانتظام الدراسة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كل سبل الدعم للمدارس والمعلمين بمحافظة أسيوط، من خلال توفير التدريب المستمر وتهيئة البيئة التعليمية الملائمة التي تضمن تحقيق أهداف تطوير التعليم، مشيدًا بالتعاون المثمر مع المحافظة في تنفيذ مشروعات الصيانة والتوسع في إنشاء المدارس الجديدة لتقليل الكثافات وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء محافظة أسيوط.

كما أشاد الوزير بجهود محافظ أسيوط في دعم العملية التعليمية وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون مع المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق طفرة نوعية في الأداء.

ومن جانبه، رحب محافظ أسيوط، بالسيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم في محافظات الصعيد ودعم جهود الدولة لبناء الإنسان المصري.

وأكد المحافظ أن قطاع التعليم يمثل أولوية قصوى ضمن خطط المحافظة التنموية، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات إنشاء وصيانة المدارس والتوسع في الفصول الدراسية لمواجهة الكثافات، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتطبيق معايير الجودة وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

وأوضح اللواء الدكتور هشام أبوالنصر أن التعاون الوثيق بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم أسفر عن خطوات جادة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة بمختلف المراحل الدراسية، مؤكدًا أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يعد إنجازًا ملموسًا يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات التنمية والمستقبل.

وشهد اللقاء استعراض جهود محافظة أسيوط في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالمدارس، والعمل على تقليل الكثافات داخل الفصول، فضلًا عن استعراض المشروعات الجارية في قطاع المنشآت التعليمية، والتي تهدف إلى التوسع في إنشاء مدارس جديدة، وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومتميزة.

وفي ختام الزيارة، أهدى اللواء هشام أبو النصر درع محافظة أسيوط لوزير التربية والتعليم، تقديرًا لجهوده في دعم وتطوير التعليم، مؤكدًا استمرار التعاون المشترك لتحقيق تطلعات الدولة نحو تعليم عصري يواكب متطلبات التنمية والمستقبل.

وكان الوزير قد بدأ جولته صباح اليوم بتفقد عدد من المدارس بمراكز المحافظة، لمتابعة سير الدراسة، والتأكد من انتظام الحضور وتطبيق الإجراءات التعليمية والإدارية داخل الفصول، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع أولياء الأمور وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.

أسيوط وزير التربية والتعليم مدارس المحافظة انتظام الدراسة سير العملية التعليمية محافظات الصعيد

