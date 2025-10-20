قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
موهبة مغربية تخطف الأضواء وتطرق أبواب أتلتيكو مدريد بعد التألق في مونديال الشباب
حماية المستهلك: تشديد الرقابة على الأسواق بعد رفع أسعار الوقود
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية
حبس رجل أعمال سنتين بتهمة الشروع في قـ.ـتل زوجته ونجله بالتجمع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يجمع بين الحجم الصغير والبطارية العملاقة ..أوبو تغزو الأسواق بهاتف Find X9s

هاتف أوبو Find X9s
هاتف أوبو Find X9s
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف أوبو Find X9s والمتوقع إطلاقه خلال الفترة المقبلة بعد أطلاق الشركة لهاتفا Find X9 و Find X9 Pro.

أما عن أبرز التسريبات حول الهاتف فيأتي هاتف Find X9s القادم  بتصميم يتشابه بنسبة كبيره في ميزاته مع هاتف Find X8s والذي تم إطلاقه في أبريل الماضي.

هاتف أوبو Find X9s

تصميم هاتف Find X9s

على الجانب الآخر أما عن تصميم هاتف Find X9s فهو يأتي بشاشة مقاس 6.32 بوصة، لذا قد يكون تصميمه مشابهًا لتصميم هاتف Find X9 .

يأتي الهاتف مزود بشاشة LTPO AMOLED مسطحة بحجم 6.78 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، ودعم Dolby Vision و HDR10+، بالإضافة إلى سطوع يصل إلى 3600 شمعة وتقدم هذه الشاشة تجربة مرئية متميزة تلبي احتياجات المستخدمين الأكثر تطلبا.

أما عن أبرز المواصفات الآخرى لهاتف Find X9s فهو يأتي ببطارية بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة، وهو ما يمثل قفزة كبيرة من بطارية الأصدار الذي يسبق والتي بلغت بطاريته سعة 5700 مللي أمبير في الساعة و يأتي  مدعومًا بمعالج Dimensity 9500+

أما عن مواصفات الكاميرا فهو يأتي الهاتف مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل باستخدام مستشعر LYT-808، وهو نفس المستشعر الذي تم استخدامه في Find X8 Pro. 

كما يحتوي الهاتف على كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل مع تكبير بصري 3x، وكاميرا واسعة جدا بدقة 50 ميجابكسل أيضا، إضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل. 

شركة Oppo هاتف Find X9s هاتف Find X8s شاشة LTPO AMOLED مواصفات الكاميرا

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية

أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مكنون النفس

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

