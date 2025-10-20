يجمع بين الحجم الصغير والبطارية العملاقة ..أوبو تغزو الأسواق بهاتف Find X9s

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف أوبو Find X9s والمتوقع إطلاقه خلال الفترة المقبلة بعد أطلاق الشركة لهاتفا Find X9 و Find X9 Pro.

أما عن أبرز التسريبات حول الهاتف فيأتي هاتف Find X9s القادم بتصميم يتشابه بنسبة كبيره في ميزاته مع هاتف Find X8s والذي تم إطلاقه في أبريل الماضي.

هاتف أوبو Find X9s

تصميم هاتف Find X9s

على الجانب الآخر أما عن تصميم هاتف Find X9s فهو يأتي بشاشة مقاس 6.32 بوصة، لذا قد يكون تصميمه مشابهًا لتصميم هاتف Find X9 .

يأتي الهاتف مزود بشاشة LTPO AMOLED مسطحة بحجم 6.78 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، ودعم Dolby Vision و HDR10+، بالإضافة إلى سطوع يصل إلى 3600 شمعة وتقدم هذه الشاشة تجربة مرئية متميزة تلبي احتياجات المستخدمين الأكثر تطلبا.

أما عن أبرز المواصفات الآخرى لهاتف Find X9s فهو يأتي ببطارية بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة، وهو ما يمثل قفزة كبيرة من بطارية الأصدار الذي يسبق والتي بلغت بطاريته سعة 5700 مللي أمبير في الساعة و يأتي مدعومًا بمعالج Dimensity 9500+

أما عن مواصفات الكاميرا فهو يأتي الهاتف مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل باستخدام مستشعر LYT-808، وهو نفس المستشعر الذي تم استخدامه في Find X8 Pro.

كما يحتوي الهاتف على كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل مع تكبير بصري 3x، وكاميرا واسعة جدا بدقة 50 ميجابكسل أيضا، إضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.