الوحدة الإماراتي يهزم الدحيل القطري 3 - 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

حقق الوحدة الإماراتي فوزا ثمينا على ضيفه الدحيل القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب آل نهيان، في إطار الجولة الثالثة بمرحلة الدوري، في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وتقدم الدحيل في الدقيقة 20 عن طريق كريستوف بياتيك، ورد الوحدة بثلاثية عن طريق كل من عمر خربين في الدقيقة 20 من ركلة جزاء وبراهيما ديارا في الدقيقة 45 وعلاء الدين زوهر في الدقيقة 67.

ويعد هذا الفوز، هو الثاني للوحدة في مرحلة الدوري؛ ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الدوري مؤقتا، بينما تكبد الدحيل الخسارة الثانية وتعادل في لقاء وحيد؛ ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز العاشر مؤقتا.