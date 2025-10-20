قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثمان رهينة من قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تحديد الخط الأصفر في قطاع غزة | شاهد
بكاء فوق الرماد.. الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي تروي مأساتها في حرب غزة
حدث فريد يتوافد السياح من أجله.. آثار أبو سمبل تستعد لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس
الوحدة الإماراتي يهزم الدحيل القطري 3 - 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة
المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه في 1 نوفمبر.. رمز وطني يجسد هوية أمة
موجة صيفية أخيرة والعظمى تصل 38.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا
عصابة منظمة| عالم آثار يكشف لـ صدى البلد كواليس سرقة اللوفر: استغلت أعمال بناء محيطة.. واستخدمت أدوات دقيقة
متحدث الوزراء: شراكة مع القطاع الخاص لتحويل بعض مباني وسط البلد إلى فنادق
دوري أبطال أوروبا| مرموش يعود لقائمة مانشستر سيتي استعدادًا لـ فياريال
حماس: إسرائيل لديها سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار
اتحاد السلة يعلن مواعيد دور الـ 16 لـ دوري المرتبط
الوحدة الإماراتي يهزم الدحيل القطري 3 - 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحدة الإماراتي يفوز على الدحيل القطري 3ـ1 في دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحدة الإماراتي يفوز على الدحيل القطري 3ـ1 في دوري أبطال آسيا للنخبة
أ ش أ

حقق الوحدة الإماراتي فوزا ثمينا على ضيفه الدحيل القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب آل نهيان، في إطار الجولة الثالثة بمرحلة الدوري، في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وتقدم الدحيل في الدقيقة 20 عن طريق كريستوف بياتيك، ورد الوحدة بثلاثية عن طريق كل من عمر خربين في الدقيقة 20 من ركلة جزاء وبراهيما ديارا في الدقيقة 45 وعلاء الدين زوهر في الدقيقة 67.

ويعد هذا الفوز، هو الثاني للوحدة في مرحلة الدوري؛ ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الدوري مؤقتا، بينما تكبد الدحيل الخسارة الثانية وتعادل في لقاء وحيد؛ ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز العاشر مؤقتا.

