السفير يستقبل الفراعنة.. منتخب مصر للدراجات يصل تشيلي للمشاركة في بطولة العالم للمضمار

وصلت بعثة منتخب مصر للدراجات إلى دولة تشيلي؛ استعدادًا لخوض منافسات بطولة العالم للمضمار، والتي تنطلق خلال الفترة من 22 وحتى 26 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 70 دولة من مختلف قارات العالم.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها إلى العاصمة التشيلية سانتياجو، السفير ماهر المهدي سفير جمهورية مصر العربية في تشيلي، الذي حرص على الترحيب بأبطال مصر، ومتابعة كل إجراءات الوصول، مؤكدًا لهم دعم السفارة الكامل للبعثة خلال فترة البطولة.

وأعرب الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الكابتن أيمن علي حسن، عن خالص الشكر والتقدير للسفير وأعضاء السفارة المصرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والدعم المستمر للبعثة الوطنية.

ويمثل منتخب مصر في بطولة العالم كل من: “ابتسام زايد – شهد سعيد – محمود بكر – محمود صبحي”، تحت قيادة المدير الفني محمد إبراهيم، والفني الميكانيكي شريف عبدالحليم.

فيما يرأس البعثة العقيد إيهاب صبري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات.

وأكد المدير الفني للمنتخب محمد إبراهيم، أن اللاعبين نفذوا برنامج إعداد قوي على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، ووصلوا لأعلى جاهزية فنية وبدنية قبل السفر، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق نتائج مشرفة تليق باسم مصر.

من جهته، وجّه رئيس الاتحاد أيمن علي حسن، رسالة دعم للاعبين، مطالبًا إياهم بالتركيز وتقديم أداء يعكس ريادة مصر على المستوى الإفريقي، خاصة وأن المنتخب الوطني يعد الممثل الوحيد للقارة الإفريقية في هذا الحدث العالمي الكبير.