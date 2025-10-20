قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الإفتاء: يقع بدونها في حالة واحدة
خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة
بعد كأس العالم.. أحمد موسي يهاجم مدرب منتخب الشباب
احمد موسي يهنئ المغرب لحصوله على كأس العالم للشباب
معتز البطاوي: الأهلي كان يرغب في ضم أحمد هاني والمفاوضات توقفت
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثمان رهينة من قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تحديد الخط الأصفر في قطاع غزة | شاهد
بكاء فوق الرماد.. الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي تروي مأساتها في حرب غزة
حدث فريد يتوافد السياح من أجله.. آثار أبو سمبل تستعد لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس
الوحدة الإماراتي يهزم الدحيل القطري 3 - 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة
المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه في 1 نوفمبر.. رمز وطني يجسد هوية أمة
موجة صيفية أخيرة والعظمى تصل 38.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السفير يستقبل الفراعنة.. منتخب مصر للدراجات يصل تشيلي للمشاركة في بطولة العالم للمضمار

بعثة منتخب مصر للدراجات
بعثة منتخب مصر للدراجات
القسم الرياضي

وصلت بعثة منتخب مصر للدراجات إلى دولة تشيلي؛ استعدادًا لخوض منافسات بطولة العالم للمضمار، والتي تنطلق خلال الفترة من 22 وحتى 26 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 70 دولة من مختلف قارات العالم.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها إلى العاصمة التشيلية سانتياجو، السفير ماهر المهدي سفير جمهورية مصر العربية في تشيلي، الذي حرص على الترحيب بأبطال مصر، ومتابعة كل إجراءات الوصول، مؤكدًا لهم دعم السفارة الكامل للبعثة خلال فترة البطولة.

وأعرب الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الكابتن أيمن علي حسن، عن خالص الشكر والتقدير للسفير وأعضاء السفارة المصرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والدعم المستمر للبعثة الوطنية.

ويمثل منتخب مصر في بطولة العالم كل من: “ابتسام زايد – شهد سعيد – محمود بكر – محمود صبحي”، تحت قيادة المدير الفني محمد إبراهيم، والفني الميكانيكي شريف عبدالحليم.

فيما يرأس البعثة العقيد إيهاب صبري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات.

وأكد المدير الفني للمنتخب محمد إبراهيم، أن اللاعبين نفذوا برنامج إعداد قوي على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، ووصلوا لأعلى جاهزية فنية وبدنية قبل السفر، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق نتائج مشرفة تليق باسم مصر.

من جهته، وجّه رئيس الاتحاد أيمن علي حسن، رسالة دعم للاعبين، مطالبًا إياهم بالتركيز وتقديم أداء يعكس ريادة مصر على المستوى الإفريقي، خاصة وأن المنتخب الوطني يعد الممثل الوحيد للقارة الإفريقية في هذا الحدث العالمي الكبير.

منتخب مصر للدراجات منتخب الدراجات بعثة منتخب مصر للدراجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

متهمين

المؤبد لـ 4 متهمين بينهم أب ونجليه لإتجارهم بالمخدرات وحيازة أسلحة بالقليوبية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

إطلاق مبادرة "أسرتي قوتي" بالتعاون بين محافظة الجيزة والقومي لذوي الإعاقة

الفنان فادى خفاجة

تأجيل محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

بالصور

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة

فيديو

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد