حدث فريد يتوافد السياح من أجله.. آثار أبو سمبل تستعد لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس

تستعد منطقة آثار أبو سمبل بأسوان لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، صباح يوم الأربعاء 22 أكتوبر، وهو حدث فريد يتوافد عليه الآلاف من السياح العرب والأجانب.

وتشمل الاستعدادات للحدث عدة محاور لضمان تنظيم الحضور والحفاظ على المعبد:

- القيام بأعمال تنظيف وصيانة وترميم لجميع الآثار داخل المعبد بطريقة ميكانيكية.

- الاهتمام بالمساحات الخضراء المحيطة بالمعبد.

- تنظيم حركة الزائرين قبل حدوث التعامد لضمان انسيابية الدخول والخروج.

- توفير وسائل النقل بالتنسيق مع محافظة أسوان لتسهيل وصول الزوار.

- مشاركة 8 فرق شعبية متخصصة بالفنون النوبية لتقديم عروض خلال حفل افتتاح الفعالية.

- عرض مجموعة من الصور الخاصة بفنون الأطفال في القاعة الخاصة بالزور داخل المعبد.

جهود متنوعة

يُذكر أن ظاهرة تعامد الشمس على رمسيس الثاني تُعد واحدة من أهم الأحداث السياحية في مصر، حيث يشهدها آلاف الزوار سنويًا، ما يعكس مكانة أبو سمبل كأحد أبرز المعالم الأثرية التي تجمع بين التاريخ والفن.

قدس الأقداس

وتتعامد أشعة الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني في قدس الأقداس داخل معبده الكبير بـ أبو سمبل في محافظة أسوان جنوب مصر، وهي الظاهرة الفريدة التي تتكرر في العام مرتين في 22 فبراير، و22 أكتوبر من كل عام.

وتتعامد الشمس على 3 تماثيل داخل قدس الأقدس وهي: رع حور أختي إله الشمس معبود مدينة هليوبوليس، وللفرعون رمسيس الثاني مؤلهًا، ولآمون رب طيبه، ولكن تحجب الشمس أشعتها عن الأله بتاح وذلك لأن الإله بتاح كان إله الظلام في مصر القديمة.

وشهدت مدينة أبو سمبل السياحية خلال الأيام الماضية جهوداً مكثفة من مختلف الأجهزة التنفيذية والخدمية لتكون فى أبهى صورها وزينتها لاستقبال ضيوفها وزائريها من داخل مصر وخارجها المشتركين في مشاهدة الحدث العالمى الفريد وهو ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فجر الأربعاء المقبل الموافق 22 أكتوبر وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وفى هذا الإطار أوضح عادل مرغني رئيس مدينة أبو سمبل، أن أعمال التطوير والتجميل تمت بتنسيق كامل بين الوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية بناءاً على التعليمات المشددة من محافظ أسوان بضرورة الظهور بالمدينة فى أجمل صورها أمام الوفود الرسمية والسياحية المشاركة فى الفعاليات الفنية والثقافية.