ملحمة وطنية.. لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين إلى قطاع غزة| شاهد
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
محافظات

محافظ أسوان: مجدي يعقوب أيقونة للإنسانية وفخر لمصر في مجال الطب والبحث العلمي

البرفيسور مجدي يعقوب
البرفيسور مجدي يعقوب
أ ش أ

أكد محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال أن الدكتور مجدي يعقوب أيقونة للإنسانية وفخر لمصر لما قدمه ويقدمه من إسهامات جليلة في مجال الطب والجراحة والبحث العلمي، وهو الذي تجسد في مركز أسوان لجراحات وأبحاث القلب الذي ساهم في تحويل عروس المشاتي إلى قبلة للسياحة العلاجية بما يقدمه من خدمات طبية متميزة للمرضى من داخل مصر وخارجها، ليثبت بأن مصر دائماً غنية بعلمائها ومبدعيها والذين لهم أكبر الأثر في أن تكون أم الدنيا والقلب النابض للحضارة المصرية .


جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي ومحافظ أسوان اليوم /الاثنين/ لمركز البروفيسور الدكتور مجدي يعقوب للقلب في أسوان.


وأكد الدكتور إسماعيل كمال تقديره واعتزازه بالدكتور مجدي يعقوب، مشيراً إلى حرص محافظة أسوان على تقديم كل أوجه الدعم اللازم للمركز لضمان استمرارية رسالته الإنسانية، إلى جانب تطوير المنطقة المحيطة به وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالطريق المؤدي إليه ليظل واجهة لزهرة الجنوب .


من جهته، أعرب مجدي يعقوب عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام المجتمع الدولي بالمركز ودوره الرائد في خدمة الإنسانية، وخاصة أن مركز أسوان أصبح منارة عالمية في مجالات الطب والبحث العلمي، وواجهة مشرفة لمصر في تقديم الخدمات الطبية المجانية بأعلى معايير الجودة.
 

الدكتور مجدي يعقوب مركز أسوان جراحات وأبحاث القلب

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

كلية تمريض بني سويف

انطلاق البرنامج التدريبي رعاية الحالات الحرجة والطوارئ بتمريض بني سويف

بانر المنتدى

غدا.. افتتاح منتدى الإسكندرية والمتوسط الثقافي بمكتبة الاسكندرية

ندوات توعوية بمدارس مطروح

ندوات توعوية بمدارس مطروح لترشيد استخدام المياه

بالصور

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

