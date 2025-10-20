محافظ أسوان: مجدي يعقوب أيقونة للإنسانية وفخر لمصر في مجال الطب والبحث العلمي

أكد محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال أن الدكتور مجدي يعقوب أيقونة للإنسانية وفخر لمصر لما قدمه ويقدمه من إسهامات جليلة في مجال الطب والجراحة والبحث العلمي، وهو الذي تجسد في مركز أسوان لجراحات وأبحاث القلب الذي ساهم في تحويل عروس المشاتي إلى قبلة للسياحة العلاجية بما يقدمه من خدمات طبية متميزة للمرضى من داخل مصر وخارجها، ليثبت بأن مصر دائماً غنية بعلمائها ومبدعيها والذين لهم أكبر الأثر في أن تكون أم الدنيا والقلب النابض للحضارة المصرية .



جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي ومحافظ أسوان اليوم /الاثنين/ لمركز البروفيسور الدكتور مجدي يعقوب للقلب في أسوان.



وأكد الدكتور إسماعيل كمال تقديره واعتزازه بالدكتور مجدي يعقوب، مشيراً إلى حرص محافظة أسوان على تقديم كل أوجه الدعم اللازم للمركز لضمان استمرارية رسالته الإنسانية، إلى جانب تطوير المنطقة المحيطة به وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالطريق المؤدي إليه ليظل واجهة لزهرة الجنوب .



من جهته، أعرب مجدي يعقوب عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام المجتمع الدولي بالمركز ودوره الرائد في خدمة الإنسانية، وخاصة أن مركز أسوان أصبح منارة عالمية في مجالات الطب والبحث العلمي، وواجهة مشرفة لمصر في تقديم الخدمات الطبية المجانية بأعلى معايير الجودة.

