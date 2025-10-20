أخبار التكنولوجيا| إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق.. وأبل تؤجل إطلاق هاتف iPhone Fold

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات جبارة .. أفضل ساعة ذكية في الأسواق

أعلنت شركة Redmi رسميًا عن ساعتها الذكية Redmi Watch 6. ويتم طرح الساعة الذكية الجديدة في الصين في 23 أكتوبر، إلى جانب هاتف Redmi K90 Pro Max الذكي. وستتميز Watch 6 بتحديثات جوهرية في التصميم والشاشة وعمر البطارية، مع التركيز على سعرها المناسب.

أبل تؤجل إطلاق هاتف iPhone Fold.. ما القصة؟

شائعات عديدة طالت هاتف iPhone Fold فلطالما سرت شائعاتٌ عديد حول إطلاق الهاتف والذي يعد أول هاتف ذكي قابل للطي من آبل.

هاتف iPhone Fold

وأشار تقرير كوري جديد إلى أنه قد لا يُطرح قبل عام ٢٠٢٧ وبدلاً من ذلك، إذا نجحت آبل في إطلاقه عام ٢٠٢٦، فلن يُنتج منه سوى ما بين ٥ و٧ ملايين وحدة فقط العام المقبل وقد يُعزى سبب التأخير المحتمل إلى الوقت الذي يستغرقه تحديد جميع المواصفات، بما في ذلك، وهو الأهم، المفصلة.

أثر على آلاف المستخدمين .. عطل يضرب خدمات «أمازون ويب سيرفيسز» ما القصة؟

انقطاعًا واسع النطاق شهده صباح اليوم الاثنين، العديد من خدمات مواقع ومنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي ، ويعد من بينها كلا من تطبيق سناب شات ولعبة فورتنايت والتي تعد مملوكة لشركة إيبك جيمز، ومنصة روبلوكس للألعاب حسبما ذكرت منصة تداول العملات المشفرة كوين بيس فأن العديد من المستخدمين لم يتمكنوا من الوصول إلى الخدمة بسبب الانقطاع.