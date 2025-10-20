قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نُقل من عسقلان للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
موسكو: مصر وروسيا لعبتا دورا كبيرا في دعم المقاومة الفلسطينية
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
هيئة البترول تضبط شبكات تهريب سولار وبوتاجاز في عدة محافظات
بمواصفات جبارة .. أفضل ساعة ذكية في الأسواق

ساعة ذكية
ساعة ذكية
لمياء الياسين

أعلنت شركة Redmi رسميًا عن ساعتها الذكية Redmi Watch 6. ويتم طرح الساعة الذكية الجديدة في الصين في 23 أكتوبر، إلى جانب هاتف Redmi K90 Pro Max الذكي. وستتميز Watch 6 بتحديثات جوهرية في التصميم والشاشة وعمر البطارية، مع التركيز على سعرها المناسب.

مواصفات Redmi Watch 6 

تعد ساعة Redmi Watch 6 مزودة بشاشة AMOLED مقاس 2.07 بوصة مع حواف متناسقة فائقة الضيق بسمك 2 مم، مما يوفر تجربة مشاهدة شاملة. استخدمت شاومي إطارًا أوسطًا من سبائك الألومنيوم عالي القوة للهيكل، مما يمنح الساعة الذكية مظهرًا وملمسًا أكثر فخامة مقارنةً بالطرازات السابقة. يعتمد الجهاز على تصميم أحادي الهيكل للحفاظ على هيكله العام نحيفًا وخفيف الوزن.

أكدت Redmi أيضًا أن ساعة Watch 6 ستتوفر بألوان الأزرق الضبابي، والأسود الكلاسيكي، والفضي القمري. ورغم أن الألوان الثلاثة تشترك في إطار الألومنيوم نفسه، إلا أن كل لون يمنح الساعة الذكية طابعًا مميزًا. يجمع إصدار الأزرق الضبابي بين إطار فضي غير لامع وحزام أزرق فاتح، مما يمنحها مظهرًا أنيقًا ومتناسقًا.


ساعة ريدمي واتش 6
 

في المقابل، يتميز طراز "كلاسيك بلاك" بإطار وسوار أسودين متناسقين، مما يجعله مناسبًا للمناسبات الرسمية وغير الرسمية. ويكمل طراز "مونلايت سيلفر" المجموعة بإطار أبيض فضي وسوار أبيض، وهو مزيج قد يجذب النساء أكثر، وفقًا لشاومي.

شركة Redmi هاتف Redmi K90 Pro Max عمر البطارية ساعة Redmi Watch 6 سبائك الألومنيوم

إيمي سالم
اطلالات الفنانات
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة
سيارة
