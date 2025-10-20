بمواصفات جبارة .. أفضل ساعة ذكية في الأسواق

أعلنت شركة Redmi رسميًا عن ساعتها الذكية Redmi Watch 6. ويتم طرح الساعة الذكية الجديدة في الصين في 23 أكتوبر، إلى جانب هاتف Redmi K90 Pro Max الذكي. وستتميز Watch 6 بتحديثات جوهرية في التصميم والشاشة وعمر البطارية، مع التركيز على سعرها المناسب.

مواصفات Redmi Watch 6

تعد ساعة Redmi Watch 6 مزودة بشاشة AMOLED مقاس 2.07 بوصة مع حواف متناسقة فائقة الضيق بسمك 2 مم، مما يوفر تجربة مشاهدة شاملة. استخدمت شاومي إطارًا أوسطًا من سبائك الألومنيوم عالي القوة للهيكل، مما يمنح الساعة الذكية مظهرًا وملمسًا أكثر فخامة مقارنةً بالطرازات السابقة. يعتمد الجهاز على تصميم أحادي الهيكل للحفاظ على هيكله العام نحيفًا وخفيف الوزن.

أكدت Redmi أيضًا أن ساعة Watch 6 ستتوفر بألوان الأزرق الضبابي، والأسود الكلاسيكي، والفضي القمري. ورغم أن الألوان الثلاثة تشترك في إطار الألومنيوم نفسه، إلا أن كل لون يمنح الساعة الذكية طابعًا مميزًا. يجمع إصدار الأزرق الضبابي بين إطار فضي غير لامع وحزام أزرق فاتح، مما يمنحها مظهرًا أنيقًا ومتناسقًا.



ساعة ريدمي واتش 6



في المقابل، يتميز طراز "كلاسيك بلاك" بإطار وسوار أسودين متناسقين، مما يجعله مناسبًا للمناسبات الرسمية وغير الرسمية. ويكمل طراز "مونلايت سيلفر" المجموعة بإطار أبيض فضي وسوار أبيض، وهو مزيج قد يجذب النساء أكثر، وفقًا لشاومي.