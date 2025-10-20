متحدث الوزراء: شراكة مع القطاع الخاص لتحويل بعض مباني وسط البلد إلى فنادق

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه تم مناقشة الفرص الاستثمارية في منطقة وسط البلد، فهي أحد محاور التطوير لوجود العديد من المنشآت التابعة لقطاعات الدولة منها وزارة قطاع الأعمال.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية "الحياة"، أن هذه المنشآت تصلح لتحويلها لفنادق في منطقة وسط البلد، لأننا نعاني من نقص في عدد الغرف الفندقية في وسط البلد.

وتابع متحدث الوزراء: على سبيل المثال تم طرح العديد من المشروعات منها، عمارة كوزموبوليتان وعمارة عمر أفندي وعمارة شاملة، والعديد من المباني الجاهزة لتحويلها لفنادق.

كما أن هناك بعض المباني في محافظات أخرى مثل محافظة الإسكندرية، بجانب العديد من المواقع الأخرى في القاهرة والجيزة.

وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الأطروحات هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ولم يتم بيع هذه الأصول والدولة محتفظة بالأصول والهدف هو الدخول في شراكة مع القطاع الخاص، وستظل الدولة محتفظة بأصولها.

وفيما يتعلق بعملية التطوير، فإنها ستحافظ على الطابع التراثي لهذه المباني ولن يكون هناك أي هدم للمباني وما سيحدث فقط هو عملية تحويل المباني من استخدام عادي إلى استخدام فندقي بنفس الشكل والتصميم.