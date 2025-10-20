مستشار رئيس الوزراء: دراسة مقترحات لتطوير مسار العائلة المقدسة سياحيا

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة نفذت عدد من المشروعات لإحياء مسار العائلة المقدسة وتم الانتهاء منها بالفعل.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية "الحياة"، أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير هذا المسار سياحيا، وتم اقتراح عدد من المقترحات والأفكار لهذا المسار.

وأشار إلى أنه تم التشاور مع عدد من المحافظين ووزير التنمية المحلية ووجه رئيس الوزراء بدراسة جدوى لهذه المقترحات ليتم عقب التوافق عليها وتذليل العقبات أمامها.

وأوضح أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم التشاور على مقترحات تطوير مسار العائلة المقدسة ليتم وضع الجدول الزمني لتنفيذ هذه الأفكار والانتهاء منها.