اتحاد السلة يعلن مواعيد دور الـ 16 لـ دوري المرتبط

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، مواعيد منافسات دور الـ 16 لبطولة دوري المرتبط للرجال لموسم 2025-2026.

وحدد اتحاد السلة، يوم الجمعة المقبل، موعدًا لانطلاق منافسات الذهاب، بينما تبدأ مباريات الإياب يوم 27 أكتوبر الجاري، على أن ينتهي دور الـ 16 يوم 28 من الشهر ذاته.

وتم تحديد مواجهات دور الـ 16، بناءً على ترتيب الفرق المشاركة في الدور التمهيدي، وجاءت المباريات ومواعيد منافسات الذهاب التي ستنطلق يوم الجمعة على النحو التالي:

الأهلي × هليوبوليس

المرتبط – 6 مساءً

الرجال – 8 مساءً

سموحة × الشمس

المرتبط – 4 مساءً

الرجال – 6 مساءً

بتروجيت × طلائع الجيش

المرتبط – 4 مساءً

الرجال – 8 مساءً

الاتحاد × الأولمبي

المرتبط – 4 مساءً

الرجال – 6 مساءً

الزمالك × القناة

المرتبط – 4 مساءً

الرجال – 6 مساءً

الجزيرة × ألعاب دمنهور

المرتبط – 2 مساءً

الرجال – 6 مساءً

سبورتنج × الطيران

المرتبط – 4 مساءً

الرجال – 6 مساءً

وتختتم منافسات ذهاب دور الـ 16 لدوري المرتبط، يوم السبت المقبل، بمواجهة تجمع بين المصرية للاتصالات والزهور، حيث تقام مباراة المرتبط تحت 18 عامًا في تمام الساعة 4 مساءً، بينما يقام لقاء الرجال الساعة 6 مساءً.

كما حدد اتحاد السلة مواعيد منافسات الدور ربع النهائي، إذ تقام مباريات الذهاب يوم 5 نوفمبر، بينما تقام مواجهات الإياب يوم 8 من الشهر ذاته.

يذكر أن مباريات دوري المرتبط تذاع مباشرةً وحصريًا عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب.