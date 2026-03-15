بتخفيضات من 15 لـ25%.. افتتاح منفذين جديدين لـ«مستقبل مصر» بطنطا والمحلة

افتتح اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، منفذين جديدين لجهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» في قرية سبرباي التابعة لمركز طنطا، ومنطقة أبو شاهين بمدينة المحلة الكبرى، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح بين 15 و25%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في منافذ بيع السلع الأساسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن المنفذين يمثلان استكمالًا للجهود الرامية لدعم منظومة الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية، بالتوازي مع مبادرات «سوق اليوم الواحد» والمنافذ المتحركة والثابتة في جميع مراكز ومدن المحافظة، ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أقسام المنفذين واطمأن على توافر السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والسمن والمكرونة والدقيق واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والمعلبات والمنظفات، بالإضافة إلى منتجات «خيرها».

وأعلن المحافظ خفض سعر البيض إلى 110 جنيهات بمناسبة افتتاح المنفذين.

حل مشكلات المواطنين

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب أهالي سبرباي وأبو شاهين، موجّهًا بسرعة فحص طلباتهم والعمل على حل مشكلاتهم، فيما أعرب المواطنون عن تقديرهم لجهود المحافظة وجهاز «مستقبل مصر» في توفير السلع بأسعار مخفضة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة مستمرة في التوسع، ليصل إجمالي المنافذ إلى 16 منفذًا قريبًا، مؤكّدًا أن هذه المنافذ نموذج ناجح لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين وضمان استقرار السوق، موجهًا الشكر للدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز «مستقبل مصر»، على جهوده الوطنية في دعم أبناء المحافظة وتوفير احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة.