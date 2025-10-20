قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فعاليات وموعد الليلة الختامية لإحياء ذكرى قدوم رأس الحسين لمصر
فولتماده ينضم لقائمة أكبر زيادات القيمة التسويقية .. وصلاح يحافظ على الصدارة
نتنياهو : سن قانون لتجنيد 10 آلاف طالب بالمدارس الدينية اليهودية خلال عامين
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
موهبة مغربية تخطف الأضواء وتطرق أبواب أتلتيكو مدريد بعد التألق في مونديال الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
محمد إبراهيم

تحتفل مصر والقوات المسلحة بالعيد الـ 58 للقوات البحرية، والذى يوافق ذكرى إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات يوم 21 أكتوبر عام 1967 بعد اختراقها المياة الإقليمية المصرية، حيث تم إستهدافها بواسطة لنشين صواريخ سطح / سطح مصرية أمام سواحل مدينة بورسعيد، لتغير بذلك القوات البحرية مفاهيم القتال البحري فى العالم.

وبمناسبة احتفال القوات البحرية بعيدها، أوضح اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية، أن مصر "دولة بحرية بإمتياز" لما تمتلكه من سواحل على  البحرين المتوسط والأحمر، كما تمتلك أحد أهم الممرات البحرية العالمية وهي قناة السويس.

تطوير القوات البحرية

وأشار خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالأسكندرية، أن القيادة العامة للقوات المسلحة وبدعم كامل من القيادة السياسية أولت إهتمام كبيرا بالكفاءة القتالية وبناء وتطوير القوات البحرية والتصنيع العسكري، كذلك إمتلاك وحدات بحرية ذات إتزان قتالي عالي وبأحدث نظم التسليح من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، وهو ما ظهر في امتلاك فرقاطات ومدمرات وغواصات وحاملات مروحيات وسفن إمداد تصنف جميعها ضمن الأحدث في العالم.

القوات البحرية

التصنيع البحري

وعن التصنيع البحري، قال اللواء بحري أح محمود فوزي، أن القوات البحرية تمتلك ثلاث قلاع صناعية تتمثل فى: "ترسانة إصلاح السفن بالقوات البحرية - الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن والفرقاطات - وشركة ترسانة الإسكندرية"، وجميعها تعمل ضمن منظومة متكاملة لها القدرة على التأمين الفنى وصيانة وإصلاح الوحدات البحرية المصرية، كما أكد أن القوات البحرية أصبحت لديها القدرة على التصنيع بعد تطويرها وفقا لأحدث المواصفات القياسية العالمية حيث تم قطع شوطا طويلا فى تصنيع عدد من لنشات تأمين الموانى ولنشات الإرشاد والقاطرات، كما تم تصنيع العديد من الفرقاطات الفرنسية والألمانية.


الفرد المقاتل

وبالتزامن مع تطوير القوات البحرية أكد قائد القوات البحرية أنه لم يتم إغفال العنصر البشرى الذى يعد الثروة الحقيقية للقوات البحرية، حيث تم تطوير كافة أساليب وطرق التدريب والتأهيل للفرد المقاتل بدءا من طلبة الكلية البحرية ومرورا بضباط الصف والجنود وإنتهاءا بالضباط وقادة الوحدات البحرية، وذلك بهدف بناء الفرد المقاتل الذى يمتلك أعلى درجات الإحتراف لأداء مهامه بعقيدة راسخة لا تتغير عقيدة النصر أو الشهادة، مؤكدا أن الهدف أن يكون الفرد المقاتل قادر على أداء مهامه ومسؤولياته وإستيعاب وإستخدام التكنولوجيا الحديثة فى كافة المجالات.

التدريب 

وأشار  اللواء بحري أح محمود فوزي أن عملية التدريب داخل القوات البحرية تتم من خلال عدة مستويات مختلفة تبدأ من الفرد ثم السفينة وصولا لمجموعة السفن، كما تشمل عملية التدريب أيضا داخل القوات البحرية، التدريب على المحاكيات كذلك التدريبات بالذخيرة الحية، بالإضافة إلى التدريبات المشتركة مع مختلف الدول لتبادل الخبرات.

القوات البحرية

استعداد قتالي

ووجه اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية في نهاية حديثه رسالة طمأنة للشعب المصري أكد فيها أن مقاتلي القوات البحرية على أعلى درجات الإستعداد القتالى لحماية السواحل المصرية الممتدة على البحرين المتوسط والأحمر ومقدرات الدولة بالمياه الإقليمية والإقتصادية وضمان حرية الملاحة وحماية الأمن القومي المصري.

القوات البحرية
القوات البحرية قائد القوات البحرية السواحل المصرية المدمرة إيلات القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

ترشيحاتنا

نجل الفنان العالمي كلينت إيستوود

عمرو منسي: ابن النجم العالمي كلينت إيستوود سيحضر ختام مهرجان الجونة

يسرا

يسرا في ندوة احتفالية بخمسون عاماً من الفن والإنسانية

الملحن مدين

مدين يحتفل بنجاح ألحانه مع نجوم العرب ويقدّم حفله الأول بتقنية الـAI

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية

أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مكنون النفس

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

المزيد