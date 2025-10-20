قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

تحتفل مصر والقوات المسلحة بالعيد الـ 58 للقوات البحرية، والذى يوافق ذكرى إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات يوم 21 أكتوبر عام 1967 بعد اختراقها المياة الإقليمية المصرية، حيث تم إستهدافها بواسطة لنشين صواريخ سطح / سطح مصرية أمام سواحل مدينة بورسعيد، لتغير بذلك القوات البحرية مفاهيم القتال البحري فى العالم.

وبمناسبة احتفال القوات البحرية بعيدها، أوضح اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية، أن مصر "دولة بحرية بإمتياز" لما تمتلكه من سواحل على البحرين المتوسط والأحمر، كما تمتلك أحد أهم الممرات البحرية العالمية وهي قناة السويس.

تطوير القوات البحرية

وأشار خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالأسكندرية، أن القيادة العامة للقوات المسلحة وبدعم كامل من القيادة السياسية أولت إهتمام كبيرا بالكفاءة القتالية وبناء وتطوير القوات البحرية والتصنيع العسكري، كذلك إمتلاك وحدات بحرية ذات إتزان قتالي عالي وبأحدث نظم التسليح من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، وهو ما ظهر في امتلاك فرقاطات ومدمرات وغواصات وحاملات مروحيات وسفن إمداد تصنف جميعها ضمن الأحدث في العالم.

القوات البحرية

التصنيع البحري

وعن التصنيع البحري، قال اللواء بحري أح محمود فوزي، أن القوات البحرية تمتلك ثلاث قلاع صناعية تتمثل فى: "ترسانة إصلاح السفن بالقوات البحرية - الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن والفرقاطات - وشركة ترسانة الإسكندرية"، وجميعها تعمل ضمن منظومة متكاملة لها القدرة على التأمين الفنى وصيانة وإصلاح الوحدات البحرية المصرية، كما أكد أن القوات البحرية أصبحت لديها القدرة على التصنيع بعد تطويرها وفقا لأحدث المواصفات القياسية العالمية حيث تم قطع شوطا طويلا فى تصنيع عدد من لنشات تأمين الموانى ولنشات الإرشاد والقاطرات، كما تم تصنيع العديد من الفرقاطات الفرنسية والألمانية.



الفرد المقاتل

وبالتزامن مع تطوير القوات البحرية أكد قائد القوات البحرية أنه لم يتم إغفال العنصر البشرى الذى يعد الثروة الحقيقية للقوات البحرية، حيث تم تطوير كافة أساليب وطرق التدريب والتأهيل للفرد المقاتل بدءا من طلبة الكلية البحرية ومرورا بضباط الصف والجنود وإنتهاءا بالضباط وقادة الوحدات البحرية، وذلك بهدف بناء الفرد المقاتل الذى يمتلك أعلى درجات الإحتراف لأداء مهامه بعقيدة راسخة لا تتغير عقيدة النصر أو الشهادة، مؤكدا أن الهدف أن يكون الفرد المقاتل قادر على أداء مهامه ومسؤولياته وإستيعاب وإستخدام التكنولوجيا الحديثة فى كافة المجالات.

التدريب

وأشار اللواء بحري أح محمود فوزي أن عملية التدريب داخل القوات البحرية تتم من خلال عدة مستويات مختلفة تبدأ من الفرد ثم السفينة وصولا لمجموعة السفن، كما تشمل عملية التدريب أيضا داخل القوات البحرية، التدريب على المحاكيات كذلك التدريبات بالذخيرة الحية، بالإضافة إلى التدريبات المشتركة مع مختلف الدول لتبادل الخبرات.

القوات البحرية

استعداد قتالي

ووجه اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية في نهاية حديثه رسالة طمأنة للشعب المصري أكد فيها أن مقاتلي القوات البحرية على أعلى درجات الإستعداد القتالى لحماية السواحل المصرية الممتدة على البحرين المتوسط والأحمر ومقدرات الدولة بالمياه الإقليمية والإقتصادية وضمان حرية الملاحة وحماية الأمن القومي المصري.