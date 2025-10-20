قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة
بعد كأس العالم.. أحمد موسي يهاجم مدرب منتخب الشباب
احمد موسي يهنئ المغرب لحصوله على كأس العالم للشباب
معتز البطاوي: الأهلي كان يرغب في ضم أحمد هاني والمفاوضات توقفت
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثمان رهينة من قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تحديد الخط الأصفر في قطاع غزة | شاهد
بكاء فوق الرماد.. الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي تروي مأساتها في حرب غزة
حدث فريد يتوافد السياح من أجله.. آثار أبو سمبل تستعد لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس
الوحدة الإماراتي يهزم الدحيل القطري 3 - 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة
المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه في 1 نوفمبر.. رمز وطني يجسد هوية أمة
موجة صيفية أخيرة والعظمى تصل 38.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا
عصابة منظمة| عالم آثار يكشف لـ صدى البلد كواليس سرقة اللوفر: استغلت أعمال بناء محيطة.. واستخدمت أدوات دقيقة
تحقيقات وملفات

عصابة منظمة| عالم آثار يكشف لـ صدى البلد كواليس سرقة اللوفر: استغلت أعمال بناء محيطة.. واستخدمت أدوات دقيقة

متحف اللوفر
متحف اللوفر
رنا أشرف

في واحدة من أخطر الحوادث التي هزت الوسط الثقافي العالمي، تعرض متحف اللوفر مؤخرًا لسرقة جريئة استهدفت مجموعة نادرة من المجوهرات التاريخية، في واقعة أعادت إلى الأذهان حوادث مشابهة طالت متاحف أوروبية مرموقة خلال السنوات الأخيرة.

فبحسب ما أعلنته السلطات الفرنسية، تمكن اللصوص من تنفيذ خطتهم بدقة عالية، مستغلين ثغرات أمنية داخلية سمحت لهم بالوصول إلى قاعة العرض قبل أن يختفوا من دون أن يتركوا أثرًا واضحًا، ما أثار تساؤلات حادة حول كفاءة منظومة الحماية في أحد أشهر المتاحف على مستوى العالم.

وتضم القطع المسروقة مجوهرات ثمينة ذات قيمة تاريخية وفنية استثنائية، من بينها تيجان وأحجار كريمة تعود إلى عصور ملكية فرنسية، وتقدر قيمتها بملايين.

ويعد هذا الحادث تحديًا غير مسبوق لصورة المتاحف الأوروبية، التي لطالما قدمت نفسها كحامية للتراث الإنساني، كما يفتح الباب أمام مراجعة شاملة لإجراءات التأمين المعمول بها في تلك المؤسسات.

د. حسين عبد البصير: ما حدث في اللوفر صدمة ثقافية وإنذار عالمي لحماية التراث الإنساني

أعرب الدكتور حسين عبد البصير، عالم الآثار ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، في تصريحات صحفية لموقع صدى البلد عن بالغ أسفه وقلقه إزاء حادثة السرقة التي تعرض لها متحف اللوفر في باريس صباح الأحد، واصفًا إياها بأنها «ضربة موجعة للثقافة العالمية» و«جرس إنذار شديد اللهجة» لكل المؤسسات المعنية بحماية التراث الإنساني.

وقال عبد البصير "ما حدث في متحف اللوفر ليس مجرد حادث جنائي عابر، بل هو حادث رمزي يهزّ الثقة في قدرة المتاحف الكبرى على حماية كنوز البشرية. فحين يتمكن لصوص، مهما بلغت حرفيتهم، من اختراق أحد أكثر المتاحف تحصينًا في العالم، فإن ذلك يعكس ثغرات أمنية لا يمكن تجاهلها."

وأضاف موضحًا أن التراث الإنساني أصبح هدفًا متكررًا لعصابات منظمة تعرف جيدًا قيمة المقتنيات الأثرية والتاريخية في السوق السوداء، خاصة تلك التي تعود لشخصيات بحجم نابليون بونابرت أو ملوك فرنسا، مؤكدًا أن «القيمة الرمزية لهذه المقتنيات تفوق قيمتها المادية أضعافًا مضاعفة».

وأشار عبد البصير إلى أن اللصوص "استغلوا بذكاء الظروف المحيطة بالمتحف، سواء أعمال البناء الجارية أو أوقات فتحه المبكرة، إضافة إلى استخدامهم أدوات دقيقة مثل المنشار الكهربائي للوصول إلى واجهات العرض"، وهو ما يدل على تخطيط مسبق ودراسة دقيقة للبنية الداخلية للمتحف.

وتابع:"هذه الواقعة تضع العالم الثقافي كله أمام مسؤولية كبرى، إذ يجب أن نتعامل مع حماية التراث بوصفها مسألة أمن قومي وإنساني في آن واحد، فالمقتنيات التاريخية ليست ملكًا لدولة بعينها، بل هي ذاكرة الإنسانية جمعاء."

وفي مقارنة بين الوضع الأمني في المتاحف الفرنسية والمصرية، أوضح الدكتور عبد البصير أن مصر خلال السنوات الأخيرة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة حماية المتاحف، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير الذي "يُعد نموذجًا عالميًا في دمج التكنولوجيا الحديثة في الحماية، عبر كاميرات عالية الدقة وأجهزة استشعار وإنذار فوري، وربط أمني متكامل مع أجهزة الشرطة والرقابة المركزية".

وختم عبد البصير تصريحه قائلًا:"إن حادثة متحف اللوفر تذكّرنا بأن الثقافة تحتاج دائمًا إلى حراسة وعيٍ، لا حراسة أسوار فقط. فالحفاظ على التراث الإنساني لا يتحقق بالأنظمة الإلكترونية وحدها، بل أيضًا بإيمان البشر بأهمية ما يحرسونه، وبوعي المجتمعات بأن كل قطعة أثرية، أينما كانت، هي جزء من تاريخهم المشترك."
 

بداية القصة

وبحسب ما نقلته صحيفة لو باريزيان الفرنسية، فقد نفّذ اللصوص العملية في حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي، أي بعد وقت قصير من فتح أبواب متحف اللوفر أمام الزوار. 

وتمت السرقة باحترافية عالية، إذ دخل الجناة القاعة التاريخية المخصصة لعرض المجوهرات والتحف الملكية عبر شرفة مطلة على نهر السين، مستعينين برافعة مثبتة على شاحنة وسلّم لتسلق واجهة المتحف.

وبمجرد وصولهم إلى الداخل، استخدم اللصوص مطاحن خاصة لقطع الزجاج المقوى المحيط بواجهات العرض، وانتزعوا تسع قطع نادرة من أصل 23 قطعة كانت ضمن مجموعة مجوهرات نابليون الثالث والإمبراطورة أوجيني. 

ثم لاذوا بالفرار على متن دراجات نارية من طراز Yamaha TMAX، دون وقوع أي إصابات بين الزوار أو العاملين في المتحف.

تفاصيل القطع المسروقة

شملت المسروقات طقم مجوهرات فاخر، وقلادة ذهبية مرصعة بالألماس، وأقراطًا ملكية، وتاجين أحدهما يعود للإمبراطورة أوجيني، إضافة إلى دبوس ملكي مرصّع بالأحجار الكريمة. وتُعد هذه القطع من أثمن مقتنيات المتحف من الناحية التاريخية والفنية، إذ تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، وتمثل رموزًا لحقبة ازدهار الإمبراطورية الفرنسية الثانية.

العثور على تاج الإمبراطورة

وفي تطور لاحق، نقلت وكالة وكالة فرانس برس عن مصدر مطلع، أنه تم العثور على تاج الإمبراطورة أوجيني في محيط المتحف بحالة متضررة، ما يرجح أن اللصوص تخلوا عنه أثناء فرارهم، إما بسبب تضييق أمني من الشرطة أو لصعوبة نقله. 

فيما لا تزال بقية القطع المسروقة في عداد المفقودات حتى الآن، وسط عمليات بحث مكثفة تقودها السلطات الفرنسية


 


 

