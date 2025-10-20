وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا

أكد وزير العدل الفرنسي، أن سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا وتعطي صورة سلبية للغاية عن فرنسا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد إبراهيم شاهين، الكاتب السياسي والقانوني، أنه لم يتم الإعلان عن اي تفاصيل كبيرة بشأن حادث سرقة محتويات في متحف اللوفر، في الإعلام الفرنسي ولكن ما تم من سرقة هو بقيادة عصابة دولية وتم استخدام أجهزة حديثة.

وقال إبراهيم شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن وزيرة الثقافة الفرنسية أكدت أنه تم الاستيلاء على التاريخ من التراث الفرنسي، مؤكدا أن متحف اللوفر لا بد أن يكون به تأمين على أعلى مستوى.

وتابع الكاتب السياسي والقانوني، أن هناك مسئولية إدارية على حراس المتحف والإداريين العاملين بالمتحف، مؤكدا أن تحقيقات الشرطة الفرنسية ستكشف تفاصيل خلال الفترة القادمة.



