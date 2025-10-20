وكيل تموين الإسكندرية يقود حمله موسعة على محطات تموين السيارات

قاد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المهندس جمال عمار حملة موسعة للإدارة العامة للتجارة الداخلية، استهدفت محطات تموين وخدمة السيارات بنطاق المحافظة، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

جاء ذلك برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وبمشاركة فريق العمل المكون من الدكتورة أماني الجزار و باكينام مصطفى مفتشتي الإدارة.

وأسفرت الحملة، وفقا لبيان المديرية، عن تحرير محاضر ضد محطات خدمة وتموين السيارات لمخالفتها القوانين واللوائح المنظمة لتداول المواد البترولية، شملت تحرير محضر لمحطة تموين قامت بالتصرف في كمية 1154 لتر سولار وتجميع 4633 لتر بنزين 80، وآخر لمحطة تموين لتصرفها في 5458 لتر سولار، و1121 لتر بنزين، وثالث لمحطة قامت بتجميع 1234 لتر سولار والتصرف في 2579 لتر بنزين 80.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وإحالتها إلى الجهات المختصة للتحقيق.

وأكد المهندس جمال عمار أن مديرية التموين بالإسكندرية مستمرة في حملاتها الرقابية المكثفة على محطات الوقود وجميع الأنشطة التموينية، لضمان الالتزام بالقوانين والحفاظ على حقوق المواطنين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن التمويني أو تضر بمصلحة المستهلك.