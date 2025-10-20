البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي

أ ش أ

ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، الاثنين، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 12 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.730 تريليون جنيه ،وسط تعاملات كلية بلغت نحو 37.3 مليار جنيه تضمن تعاملات "سندات/أذون" وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 6.8 مليار جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة (إيجي اكس 30) بنسبة 0.17% ليصل لمستوى 37975.06 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) بنسبة 0.2% ليبلغ 11889.87 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.26 ليبلغ مستوى 15642.28 نقطة.

