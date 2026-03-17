ميار الببلاوي: صرفت 200 ألف عشان اعالج ابني عند شيخ

كشفت الفنانة ميار الببلاوي تفاصيل تعرضها لواقعة نصب، بعدما قامت بتحويل مبلغ 200 ألف جنيه لشخص مغربي ادّعى قدرته على العلاج من السحر والأعمال، وذلك أملاً في علاج نجلها الوحيد.

وأوضحت أنها لجأت إلى هذا الشخص بناءً على اقتراح طبيبة أكدت لها أن نجلها لا يعاني من مرض عضوي، بل يحتاج إلى رقية شرعية.

وأضافت أن هذا الشخص تحدث معها عن تفاصيل خاصة بابنها، ما جعلها تثق به، لكنها فوجئت باختفائه وعدم الرد بعد حصوله على الأموال.

“ما بتأخرش عن علاج ابني”

أكدت الببلاوي أنها لم تتردد في دفع المبلغ، مشيرة إلى أن أي أم قد تفعل المستحيل من أجل صحة ابنها، خاصة في ظل القلق والخوف على حالته، وهو ما استغله هذا الشخص للإيقاع بها.

نبيلة عبيد وراء قرارات الزواج

في سياق آخر، تحدثت ميار الببلاوي عن سبب زواجها أكثر من مرة، مؤكدة أن الدافع الأساسي كان رغبتها في الإنجاب، وكشفت أن الفنانة نبيلة عبيد لعبت دورًا غير مباشر في هذا القرار.

وأشارت إلى موقف جمعها مع نبيلة عبيد والفنانة روجينا خلال إحدى الحفلات، حيث تحدثت نبيلة عبيد مازحة عن رغبة والدتها في أن تنجب رغم تقدمها في العمر، وهو ما شغل تفكيرها وأثار خوفها من تأخر الإنجاب.

هاجس الأمومة والخوف من الزمن

وأوضحت الببلاوي أنها كانت تخشى التقدم في العمر دون إنجاب، ما دفعها للموافقة على الزواج من أول شخص تقدم لها في تلك الفترة، بدافع تحقيق حلم الأمومة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الله رزقها في النهاية بابنها "محمد"، الذي تعتبره أهم إنجاز في حياتها.