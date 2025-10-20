برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالاتهن اللافتة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث تنوعت هذه الإطلالات بين الأناقة والفخامة، كما تميزت الفساتين بتصاميم فريدة وأسعار مرتفعة تعكس ذوق كل فنانة في اختيارها.

وظهرت الفنانة درة بإطلالة أميرية جذابة، حيث تألقت بفستان فاخر من تصميم صوفي كوتور باللون الأزرق الأنيق وبدون أكمام، تميز الجزء العلوي منه بلمعانه اللافت، بينما جاء الجزء السفلي بثنيات على شكل وردة تضفي عليه لمسة من الرقي والجمال. ويبلغ سعر الفستان نحو 4700 دولار، أي ما يعادل 223 ألفًا و626 جنيهًا مصريًا.

أما الفنانة أسماء جلال فقد اختارت فستانها من تصميم مرمر حليم، وجاء مرصعًا بالكامل بالأحجار اللامعة التي أضفت عليه طابعًا راقيًا وجريئًا، ويصل سعر الفستان إلى نحو 306 آلاف و489 جنيهًا.

كما تألقت ياسمينا العبد بفستان من تصميم مرمر حليم أيضًا، وجاء بتصميم أنيق بفتحة جانبية طويلة ولون وردي هادئ يبرز نعومتها، مع مكياج ناعم وشعر منسدل على ظهرها. ويبلغ سعر الفستان حوالي 204 آلاف و758 جنيهًا.

في حين أطلت مي سليم بفستان أوف شولدر بتصميم على شكل قلب من منطقة الصدر، مزين بحزام عند الخصر يبرز رشاقتها، مع "فيونكة" كبيرة من الخلف، من تصميم نور فتح الله، ويبلغ سعر الفستان 48 ألف جنيه.

واختتمت الإطلالات اللافتة جويل مردينيان التي تألقت بفستان لامع باللون الأزرق الغامق من تصميم Elisabetta Franchi، جاء بأكمام طويلة ومفتوح من الظهر مع فتحة جانبية طويلة كشفت عن ساقها، ويصل سعر الفستان إلى نحو 53 ألف جنيه.