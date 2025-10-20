قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
أحمد البهى   -  
تصوير عمرو سيد

شيعت اليوم جنازة الاعلامية فيفيان الفقي، من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر وحرص علي تشيع الجثمان كل الفنانة منة عبد الغني وايمي سالم. 

وكشفت الفنانة إيمي سالم عن موعد جنازة وعزاء الإعلامية الراحلة فيفيان الفقي، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض السرطان.

وكتبت إيمي سالم عبر حسابها على فيسبوك: "الإعلامية والصديقة فيفيان الفقي في ذمة الله، صلاة الجنازة غدًا عقب صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والعزاء غدًا في نفس المسجد".


وأضافت: "أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.. الله يرحمك يا فيفيان ويجعل مرضك في ميزان حسناتك ويجعل دارك الجنة.. يا بختك استريحتي.. إلى أن نلتقي.

عرفت فيفيان الفقي بأسلوبها الهادئ ومهنيتها العالية، وبعلاقتها القريبة من الجمهور الذي تابعها لسنوات عبر برامجها الثقافية والاجتماعية، التي قدمتها بروح راقية وإحساس صادق.

وعانت الإعلامية فيفيان الفقي في رحلتها مع مرض السرطان، وقد استغاثت الإعلامية بسمة وهبة بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، تطلب المساعدة لصديقتها فيفيان الفقي من خلال فيديو لها شاركته عبر حسابها الرسمي على إنستجرام

فيفيان الفقي الإعلامية فيفيان الفقي مني عبد الغني إيمي سالم

