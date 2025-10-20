قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عصام هلال: عَمَل حزب مستقبل وطن منتظم وغير مرتبط بالمواسم الانتخابية
هل يجب بر الأب الظالم للأم؟.. الإفتاء توصي الأبناء بـ5 أمور لمنع مفسدة أعظم
مساحات مبادرة بيتك في مصر الموجهة إلى الطيور المهاجرة
وزارة الرياضة: كنا نملك مشروعًا رائعًا للمنتخب الأولمبي مع ميكالي لكن تمت إقالته
هل الاحتفال بمولد الحسين بدعة؟.. أمين الإفتاء يجيب
غرة جمادى الأولى 1447 فلكيا.. وذروة شهب الجباريات تزين سماء أكتوبر
قتـ.ل أم انتـ.حار.. العثور على جثة مواطنة مصرية داخل منزلها بمحافظة البقاع اللبنانية
تأجيل حفل كايروكي في التجمع بسبب وفاة والدة أمير عيد
«رجال يد الأهلي» بطلًا لإفريقيا للمرة الثالثة على التوالي
تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي
رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏
رويترز: الاقتصاد المصري ينهض بقوة .. نمو يصل إلى 5.3% خلال ثلاث سنوات
محافظات

بالأسماء.. مصرع مسن وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي سمالوط شمال المنيا

نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

لقى مسن مصرعه، بينما أصيب 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة 8 راكب بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط شمال المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة 8 راكب على الطريق الصحراوي الغربي بمركز سمالوط.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة جمعة. م 70 سنة، كما أسفر الحادث عن إصابة مصطفى. ا  45 سنة، وعبد السلام. ع 50 سنة، وعبيدة. م 49 سنة، وسيد. ص 46 سنة، وعبد الرحمن. ا 33 سنة، ورضا. ص. ا 46 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى  التخصصي، كما تم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة

وأوضح مصدر طبي ان حالة المصابين مستقرة وتم تقديم الإسعافات الأولية فور وصولهم للمستشفى وأضاف أن المصابين يعانون من كدمات وسحجات وكسور بجميع أنحاء الجسم وتم عمل الإشاعات والفحوصات اللازمة ومن المتوقع خروجهم خلال ساعات بعد تماثلهم للشفاء. 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

