بالأسماء.. مصرع مسن وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي سمالوط شمال المنيا

لقى مسن مصرعه، بينما أصيب 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة 8 راكب بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط شمال المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة 8 راكب على الطريق الصحراوي الغربي بمركز سمالوط.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة جمعة. م 70 سنة، كما أسفر الحادث عن إصابة مصطفى. ا 45 سنة، وعبد السلام. ع 50 سنة، وعبيدة. م 49 سنة، وسيد. ص 46 سنة، وعبد الرحمن. ا 33 سنة، ورضا. ص. ا 46 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي، كما تم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة

وأوضح مصدر طبي ان حالة المصابين مستقرة وتم تقديم الإسعافات الأولية فور وصولهم للمستشفى وأضاف أن المصابين يعانون من كدمات وسحجات وكسور بجميع أنحاء الجسم وتم عمل الإشاعات والفحوصات اللازمة ومن المتوقع خروجهم خلال ساعات بعد تماثلهم للشفاء.