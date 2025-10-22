قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
إطلاق نار أمام مبنى البرلمان الصربي واستنفار للشرطة
مدبولي: القمة الأوروبية تؤكد أهمية مصر.. والمحافظون مطالبون بضبط الأسعار
سقوط “عصفور” خط الصعيد الجديد في تبادل إطلاق النار مع الأمن بسوهاج
توقف محطة مياه الطود بالأقصر بعد ظهور مواد بترولية في مجرى النيل
الإحصاء: 7.4 % ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي
محافظ شمال سيناء: معبر رفح المصري ظل مفتوحاً منذ 7 أكتوبر 2023
الوزراء: إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية احتفالا بافتتاح المتحف الكبير
وفد دنماركي رفيع يشيد بدور مصر في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الإحصاء: 7.4 % ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي

الإحصاء
الإحصاء
ٱية الجارحى

تنطلق اليوم أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى بالعاصمة البلجيكية " بروكسل " حيث يترأس  الرئيس " عبد الفتاح السيسي " وفد مصر  المشارك في أعمال القمة ، والتي تأتى تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم اطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس 2024 .
تتضمن الزيارة شقًا اقتصاديًا محوريًا ، حيث ينعقد على هامشها منتدى اقتصادى موسع حول فرص الاستثمار في مصر بمشاركة واسعة من كبريات الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال .
 

وتزامنًا مع انطلاق القمة المصرية الأوروبية الأولى أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى ، حيث أظهرت بيانات الجهاز اليوم الأربعاء الموافق 22 / 10 / 2025 عن وصول قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوربى 8.7 مليار دولار من يناير حتى أغسطس 2025 مقابل 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 7.4 %   
وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى دول الاتحاد الأوروبى استيرادًا من مصر في الفترة من يناير

