الإحصاء: 7.4 % ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي

تنطلق اليوم أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى بالعاصمة البلجيكية " بروكسل " حيث يترأس الرئيس " عبد الفتاح السيسي " وفد مصر المشارك في أعمال القمة ، والتي تأتى تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم اطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس 2024 .

تتضمن الزيارة شقًا اقتصاديًا محوريًا ، حيث ينعقد على هامشها منتدى اقتصادى موسع حول فرص الاستثمار في مصر بمشاركة واسعة من كبريات الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال .



وتزامنًا مع انطلاق القمة المصرية الأوروبية الأولى أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى ، حيث أظهرت بيانات الجهاز اليوم الأربعاء الموافق 22 / 10 / 2025 عن وصول قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوربى 8.7 مليار دولار من يناير حتى أغسطس 2025 مقابل 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 7.4 %

وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى دول الاتحاد الأوروبى استيرادًا من مصر في الفترة من يناير