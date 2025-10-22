قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى غزة عبر معبر رفح
أشتري ذهب الآن أم أنتظر؟.. نصائح مهمة من شعبة المعدن النفيس
نتنياهو يزعم عزل حماس والنجاح في إعادة المحتجزين
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
رياضة

موقف الزمالك من عودة طارق حامد إلى صفوفه ..تفاصيل

طارق حامد
طارق حامد
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف إدارة نادي الزمالك من عودة اللاعب طارق حامد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية: سياسة جون إدوارد في الزمالك هي خفض معدل الأعمار وبالتالي رحل العديد من اللاعبين ورأينا اعتزال شيكابالا.. جون إدوارد لا يرغب في التعاقد مع طارق حامد بسبب عمره.

و تابع : لكن هناك رأيان بالنادي، البعض لا يمانع في التعاقد معه لمدة 6 أشهر فقط حتى نهاية الموسم، والبعض الآخر يفضل عدم عودته بسبب عدم مشاركته في المباريات مؤخرًا بجانب عمره، لكن في النهاية الأمر سيعود إلى جون إدوارد أو يانيك فيريرا ومجلس الإدارة سينفذ قرارهما.

مباراة الزمالك القادمة
ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة ديكيداها الصومالي، في لقاء العودة من دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامته مساء الجمعة المقبل على استاد السلام.

ويخوض الزمالك المواجهة بأريحية كبيرة بعد الفوز في مباراة الذهاب بسداسية نظيفة، وهو ما يمنح الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا فرصة لإجراء عدة تغييرات على التشكيل الأساسي، بهدف إراحة بعض العناصر الأساسية ومنح الفرصة للاعبين آخرين لاكتساب حساسية المباريات.

ومن أبرز التغييرات المتوقعة، الدفع بأحد الثنائي محمد عواد أو المهدي سليمان في حراسة المرمى بدلًا من محمد صبحي، مع احتمالية مشاركة محمد إسماعيل في قلب الدفاع على حساب محمود الونش أو حسام عبد المجيد.

وفي مركز الظهير الأيمن، قد يظهر الكيني بارون أوشينج للمرة الأولى كأساسي بدلًا من عمر جابر، في خطوة تهدف إلى تدوير اللاعبين واختبار قدراته الدفاعية والهجومية.

الزمالك طارق حامد

ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟
خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

في 6 دقايق بس.. حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

