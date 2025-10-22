موقف الزمالك من عودة طارق حامد إلى صفوفه ..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف إدارة نادي الزمالك من عودة اللاعب طارق حامد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية: سياسة جون إدوارد في الزمالك هي خفض معدل الأعمار وبالتالي رحل العديد من اللاعبين ورأينا اعتزال شيكابالا.. جون إدوارد لا يرغب في التعاقد مع طارق حامد بسبب عمره.

و تابع : لكن هناك رأيان بالنادي، البعض لا يمانع في التعاقد معه لمدة 6 أشهر فقط حتى نهاية الموسم، والبعض الآخر يفضل عدم عودته بسبب عدم مشاركته في المباريات مؤخرًا بجانب عمره، لكن في النهاية الأمر سيعود إلى جون إدوارد أو يانيك فيريرا ومجلس الإدارة سينفذ قرارهما.

مباراة الزمالك القادمة

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة ديكيداها الصومالي، في لقاء العودة من دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامته مساء الجمعة المقبل على استاد السلام.

ويخوض الزمالك المواجهة بأريحية كبيرة بعد الفوز في مباراة الذهاب بسداسية نظيفة، وهو ما يمنح الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا فرصة لإجراء عدة تغييرات على التشكيل الأساسي، بهدف إراحة بعض العناصر الأساسية ومنح الفرصة للاعبين آخرين لاكتساب حساسية المباريات.

ومن أبرز التغييرات المتوقعة، الدفع بأحد الثنائي محمد عواد أو المهدي سليمان في حراسة المرمى بدلًا من محمد صبحي، مع احتمالية مشاركة محمد إسماعيل في قلب الدفاع على حساب محمود الونش أو حسام عبد المجيد.

وفي مركز الظهير الأيمن، قد يظهر الكيني بارون أوشينج للمرة الأولى كأساسي بدلًا من عمر جابر، في خطوة تهدف إلى تدوير اللاعبين واختبار قدراته الدفاعية والهجومية.