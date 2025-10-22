قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب والفضة تواصل الهبوط بعد أكبر موجة بيع منذ 12 سنة
المئات يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل..شاهد
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 22-10-2025
عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
اعتقال رجل صدم بسيارته حاجزا أمنيا خارج البيت الأبيض
بإبداع 15 شيفا .. الرمان المنفلوطي يجذب سياح الغردقة
400 قناة فضائية تطلب البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير
"نيويورك تايمز": ترامب يطالب وزارة العدل بتعويض230 مليون دولار عن تحقيقات فيدرالية سابقة
"الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
300 شاحنة مساعدات تستعد لدخول قطاع غزة اليوم
كبير الأثريين: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يحمل بداخله عبقرية المصري |فيديو
رياضة

بشري سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة ديكيداها..تفاصيل

باسنتي ناجي

زف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة ديكيداها.

اخر تطورات حاله عدي الدباغ ودونجا والسعيد :

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عدي الدباغ ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك قبل مباراة ديكيداها".

وأضاف:"دونجا وعبدالله السعيد شاركا في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع الزمالك وجاهزان لمواجهة ديكيداها".

مباراة الزمالك القادمة:

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة ديكيداها الصومالي، في لقاء العودة من دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامته مساء الجمعة المقبل على استاد السلام.

ويخوض الزمالك المواجهة بأريحية كبيرة بعد الفوز في مباراة الذهاب بسداسية نظيفة، وهو ما يمنح الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا فرصة لإجراء عدة تغييرات على التشكيل الأساسي، بهدف إراحة بعض العناصر الأساسية ومنح الفرصة للاعبين آخرين لاكتساب حساسية المباريات.

ومن أبرز التغييرات المتوقعة، الدفع بأحد الثنائي محمد عواد أو المهدي سليمان في حراسة المرمى بدلًا من محمد صبحي، مع احتمالية مشاركة محمد إسماعيل في قلب الدفاع على حساب محمود الونش أو حسام عبد المجيد.

وفي مركز الظهير الأيمن، قد يظهر الكيني بارون أوشينج للمرة الأولى كأساسي بدلًا من عمر جابر، في خطوة تهدف إلى تدوير اللاعبين واختبار قدراته الدفاعية والهجومية.

وفي الخط الأمامي، يقترب التونسي سيف الدين الجزيري من قيادة الهجوم منذ بداية اللقاء بعد مشاركته كبديل في الذهاب، في محاولة لاستعادة حساسيته التهديفية.

الزمالك أحمد حسن عدي الدباغ

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

