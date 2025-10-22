الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة

أكد عبد المجيد عبد الله، المتخصص في شئون وزارة الصحة، أن مبادرة «صحة المرأة» تأتي امتدادًا لسلسلة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن المبادرات الصحية بدأت بحملة القضاء على فيروس «سي» والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر، ثم توسعت لتشمل مبادرة «صحة المرأة المصرية» التي انطلقت رسميًا في يوليو 2019.

وقال عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المبادرة تستهدف الكشف المبكر على السيدات بدءًا من سن 18 عامًا، وتشمل خدمات الفحص المبدئي والإكلينيكي للكشف عن أورام الثدي والأمراض المزمنة.

وأكد أن وزارة الصحة أطلقت خريطة إلكترونية على موقعها الرسمي لتحديد أقرب وحدة أو مستشفى تقدم خدمات الفحص داخل النطاق السكني لكل سيدة.

وأضاف أن الفحص المبدئي يتم في نحو 3400 وحدة رعاية أساسية منتشرة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 160 مستشفى تُجرى فيها الفحوصات المتقدمة مثل أشعة «الماموجرام» والسونار، وتُحال الحالات التي تستدعي المتابعة إلى أطباء متخصصين في الجراحة أو الأورام.

وأشار إلى أن الوزارة خصصت أكثر من 54 وحدة متنقلة لخدمة المحافظات الحدودية والمناطق النائية مثل شمال سيناء والوادي الجديد، حيث يصعب في بعض الأحيان الوصول إلى الوحدات الصحية الثابتة بسبب نقص الأطباء أو بُعد المسافات.