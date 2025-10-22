قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا
مجدي يوسف: المصريون شكلوا أكبر تجمع ببروكسل لحظة استقبال الرئيس السيسي
أطول طابور.. اصطفاف آلاف السائحين لمتابعة تعامد الشمس على رمسيس الثاني
وزير المالية: التمويل المختلط يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع المسار التنموى
وزير الصحة يبحث مع نظيره السوداني تعزيز التعاون الطبي ودعم الشعب الشقيق
الأهلي يواجه الاتحاد في أول اختبار محلي للمدرب الدنماركي ييس توروب
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية
أكد عبد المجيد عبد الله، المتخصص في شئون وزارة الصحة، أن مبادرة «صحة المرأة» تأتي امتدادًا لسلسلة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن المبادرات الصحية بدأت بحملة القضاء على فيروس «سي» والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر، ثم توسعت لتشمل مبادرة «صحة المرأة المصرية» التي انطلقت رسميًا في يوليو 2019.

وقال عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المبادرة تستهدف الكشف المبكر على السيدات بدءًا من سن 18 عامًا، وتشمل خدمات الفحص المبدئي والإكلينيكي للكشف عن أورام الثدي والأمراض المزمنة.

وأكد أن وزارة الصحة أطلقت خريطة إلكترونية على موقعها الرسمي لتحديد أقرب وحدة أو مستشفى تقدم خدمات الفحص داخل النطاق السكني لكل سيدة.

وأضاف أن الفحص المبدئي يتم في نحو 3400 وحدة رعاية أساسية منتشرة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 160 مستشفى تُجرى فيها الفحوصات المتقدمة مثل أشعة «الماموجرام» والسونار، وتُحال الحالات التي تستدعي المتابعة إلى أطباء متخصصين في الجراحة أو الأورام.

وأشار إلى أن الوزارة خصصت أكثر من 54 وحدة متنقلة لخدمة المحافظات الحدودية والمناطق النائية مثل شمال سيناء والوادي الجديد، حيث يصعب في بعض الأحيان الوصول إلى الوحدات الصحية الثابتة بسبب نقص الأطباء أو بُعد المسافات.

