الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا
مجدي يوسف: المصريون شكلوا أكبر تجمع ببروكسل لحظة استقبال الرئيس السيسي
أطول طابور.. اصطفاف آلاف السائحين لمتابعة تعامد الشمس على رمسيس الثاني
وزير المالية: التمويل المختلط يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع المسار التنموى
وزير الصحة يبحث مع نظيره السوداني تعزيز التعاون الطبي ودعم الشعب الشقيق
الأهلي يواجه الاتحاد في أول اختبار محلي للمدرب الدنماركي ييس توروب
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال

قرقاش
قرقاش
محمد على

صرح المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، إن الآراء المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية لم تعد صالحة.

وأكد مستشار الرئيس الإماراتي ، على أهمية إقامة دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات الحياة وتوفير الأمن لإسرائيل.

وأضاف قرقاش، أن أي ضم للأراضي الفلسطينية سيعتبر "خطا أحمر"، وأن المناقشات جارية بشأن إرسال أفراد إلى غزة.

وقال قرقاش في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن التطبيع مع إسرائيل منح بلاده نفوذا في قضية ضم الأراضي الفلسطينية، مشددا على موقف بلاده الراسخ بشأن هذه القضية.

وأردف قرقاش : إن "الدور الأمريكي سيظل حاسما، فالقيادة الأمريكية لعبت دورا مهما بالنسبة لوقف إطلاق النار بغزة".

وأضاف أن المواجهة المباشرة لم تسفر عن أي نتائج للإسرائيليين أو الفلسطينيين، لافتا إلى أن هناك الكثير مما يتعين فعله على الصعيد الإنساني في غزة وسنعمل على تكثيف العمل.

قرقاش دولة فلسطينية الإسرائيلية الضفة

