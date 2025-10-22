قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال

صرح المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، إن الآراء المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية لم تعد صالحة.

وأكد مستشار الرئيس الإماراتي ، على أهمية إقامة دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات الحياة وتوفير الأمن لإسرائيل.

وأضاف قرقاش، أن أي ضم للأراضي الفلسطينية سيعتبر "خطا أحمر"، وأن المناقشات جارية بشأن إرسال أفراد إلى غزة.

وقال قرقاش في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن التطبيع مع إسرائيل منح بلاده نفوذا في قضية ضم الأراضي الفلسطينية، مشددا على موقف بلاده الراسخ بشأن هذه القضية.

وأردف قرقاش : إن "الدور الأمريكي سيظل حاسما، فالقيادة الأمريكية لعبت دورا مهما بالنسبة لوقف إطلاق النار بغزة".

وأضاف أن المواجهة المباشرة لم تسفر عن أي نتائج للإسرائيليين أو الفلسطينيين، لافتا إلى أن هناك الكثير مما يتعين فعله على الصعيد الإنساني في غزة وسنعمل على تكثيف العمل.