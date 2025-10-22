اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.

اعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عن نجاح قطاع البترول في تحقيق مجموعة من الاكتشافات الجديدة تأتى في اطار الجهود المتواصلة للوزارة لتقليل أعباء استيراد البترول والغاز على الاقتصاد المصرى من خلال زيادة الإنتاج المحلى واضافة اكتشافات جديدة تسهم في التوفير من الفاتورة الاستيرادية ، حيث شهدت منطقة دلتا النيل البرية لأول مرة منذ عامين تحقيق كشفين جديدين للغاز الطبيعى انعكاساً لنجاح سياسات تحفيز الاستثمار اللازم لزيادة الاستكشاف والإنتاج ضمن المحور الأول من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية ، الكشف الأول حققته شركة هاربور إنرجى البريطانية من خلال شركة دسوق للبترول بعد حفر البئر (شمال سيدي غازي 9-1)، و الكشف الثانى لشركة دانة غاز الإماراتية من خلال شركة الوسطانى للبترول بمنطقة غرب القنطرة من البئر (سلمى دلتا-6) ، وجار وضعهما على خريطة الإنتاج بإجمالى 19 مليون قدم3 غاز يومياً .

كما شهدت منطقة الصحراء الغربية نجاح شركة خالدة للبترول في تحقيق مجموعة جديدة من الاكتشافات كان احدثهم الكشفين (SHAI-3X وWD 33J-1X) وتم وضعهما على خريطة الإنتاج بإجمالى انتاج يزيد عن 3550 برميل زيت خام و 23 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، كما حققت شركة عجيبة الكشف (درة-44) بإنتاج يزيد عن 500 برميل يومياً ، فيما حققت الشركة العامة للبترول الكشف (GPU-1X) بمنطقة أبو سنان الذي تم وضعه علي خريطة الانتاج بمعدل 350 برميل يوميا .

و حققت شركة بتروسنان للبترول كشف جديد بمنطقة شرق علم الشاويش بالصحراء الغربية بالبئر(HG34/1 D-1X) وتم ربط الكشف على الإنتاج بمعدل انتاج يومي ما يقرب من 1000 برميل زيت.



وفى سياق متصل حققت شركتى بتروبكر للبترول وكايرون ثلاث اكتشافات بمناطق ( الصحراء الشرقية وجنوب غزالات وشمال ام بركة بالصحراء الغربية ) وجار تقييم الاحتياطي و اختبار الآبار .

يشار الى أن الاكتشافات الجديدة بالصحراء الغربية شهدت الإنتاج من طبقات جديدة ، مما سيسهم في تشجيع الشركات العاملة على اختبار الطبقات العميقة والاستفادة من مواردها، بالإضافة الى تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي أدت لنجاح بعض الابار .

وشهدت الفترة من يوليه الماضى وحتى الان تحقيق 18 كشفاً جديداً للبترول والغاز تم وضع 13 كشفاً منها على خريطة الإنتاج حتى الان بمعدل يومى 14 ألف برميل زيت ومتكثفات و44 مليون قدم3 غاز بما أسهم في التوفير من الفاتورة الاستيرادية .