مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا بشأن مدرب الأهلي الجديد

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن مدرب النادي الأهلي الجديد الدانماركي ييس توروب.

ونشر مهيب صورة غامضة للمدرب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقاً: "خمن من؟ ".

واليكم الصورة:

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن أولي قرارات الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ الشياطين الحمر عقب العودة من بوروندي.



وفاز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على منافسه إيجل نوار البوروندي، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب بوجومبورا ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



قال المصدر ذاته أن الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قرر إراحة 4 لاعبين بصفوف الفريق لخشيته عليهم من تجدد الإصابات التي لحقت بهم خلال الفترة الاخيرة.



وأشار إلي أن رباعي النادي الأهلي الذي استقر على إراحتهم الدانماركي ييس توروب خلال الفترة القادمة هم: ياسر إبراهيم والسلوفيني جاراديشار ومحمد هاني وأحمد سيد زيزو خلال الفترة المقبلة.



وشدد علي أن الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قرر عدم إشراك الرباعي سالف الذكر في الـ 90 دقيقة كاملة في كل مباراة، مشيرا إلي أن المدرب الدانماركي قرر الاستعانة بخدماتهم فى أجزاء من المباريات في قادم الأيام.



موعد مباراة الأهلي القادمة



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب اليوم، أمام نادي الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز موسم 2025 -2026.



ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء، عبر قناة أون سبورت الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري المصري.



