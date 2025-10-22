قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن تجديد نادي بيراميدز لـ اللاعب فيستون مايلي.

تجديد لـ فيستون مايلي :

وقال شوبير ، خلال تصريحات إذاعية صباح اليوم : "بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه فيستون مايلي لمدة سنتين، أما عن رمضان صبحي فهو مجدد من فترة طويلة".

ترتيب هدافي الدوري قبل مواجهة الأهلي والاتحاد

تغلب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز ، على نظيره فريق فاركو بـ هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف بيراميدز الأول عن طريق فيستون ماييلي في الدقيقة 23 من عمر المباراة بتمريرة مميزة من محمد الشيبي وتحرك مميز من الكونغولي.

واستقبل فاركو هدفا ثانيا بعد خطأ كارثي من الحارس شيكا، بعد رأسية ضعيفة من جانب مصطفى فتحي في الدقيقة 56 من عمر المباراة .

وقبل مباراة الأهلي ونظيره الاتحاد السكندري المقرر إقامتها غدا الأربعاء في ختام الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز تجري منافسة قوية على صدارة هدافي المسابقة المحلية.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- صلاح محسن “ المصري ” 5 أهداف.

2- محمود حسن تريزيجيه “ الأهلي ” 4 أهداف.

3-عبد الرحيم دغموم “ المصري ” 4 أهداف.

4- عمر الساعي “ المصري ” 4 أهداف.

5- عدي الدباغ " الزمالك" 3 أهداف.

6- محمد السيد شيكا “ كهرباء الاسماعيلية” 3 أهداف.

7- أحمد فاروق" وادي دجلة" 3 أهداف.

8- صديق أوجولا “ سيراميكا كليوباترا ” 3 أهداف.

9- محمد شريف “ الأهلي” هدفين.

10- فيستون مايلي " بيراميدز" هدفين

ويتساوى فيستون ماييلي مع زيزو والشيبي وعمرو السولية وعبدالله السعيد وناصر ماهر وجراديشار ووليد الكرتي وياسين مرعي بهدفين لكل منهما.

واقترب نادي بيراميدز من العودة لصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على فريق فاركو بنتيجة هدفين دون رد.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول برصيد 20 نقطة من 10 مباريات وخلفه المصري البورسعيدي والزمالك 18 نقطة من 10 مباريات ثم الأهلي في المركز الرابع برصيد 18 نقطة من 9 مباريات .

وحل فريق إنبي في المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 11 مباراة ثم بيراميدز في المركز السادس برصيد 17نقطة.

ولعب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز مباراة فاركو بتشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي