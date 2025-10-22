قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى غزة عبر معبر رفح
أشتري ذهب الآن أم أنتظر؟.. نصائح مهمة من شعبة المعدن النفيس
نتنياهو يزعم عزل حماس والنجاح في إعادة المحتجزين
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين

مايلي
مايلي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن تجديد نادي بيراميدز لـ اللاعب فيستون مايلي.

تجديد لـ فيستون مايلي :

وقال شوبير ، خلال تصريحات إذاعية صباح اليوم : "بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه فيستون مايلي لمدة سنتين، أما عن رمضان صبحي فهو مجدد من فترة طويلة".

ترتيب هدافي الدوري قبل مواجهة الأهلي والاتحاد

تغلب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز ، على نظيره فريق فاركو بـ هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف بيراميدز الأول عن طريق فيستون ماييلي في الدقيقة 23 من عمر المباراة بتمريرة مميزة من محمد الشيبي وتحرك مميز من الكونغولي.

واستقبل فاركو هدفا ثانيا بعد خطأ كارثي من الحارس شيكا، بعد رأسية ضعيفة من جانب مصطفى فتحي في الدقيقة 56 من عمر المباراة .

وقبل مباراة الأهلي ونظيره الاتحاد السكندري المقرر إقامتها غدا الأربعاء في ختام الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز تجري منافسة قوية على صدارة هدافي المسابقة المحلية.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- صلاح محسن “ المصري ” 5 أهداف.

2- محمود حسن تريزيجيه “ الأهلي ” 4 أهداف.

3-عبد الرحيم دغموم “ المصري ” 4 أهداف.

4- عمر الساعي “ المصري ” 4 أهداف.

5-  عدي الدباغ " الزمالك" 3 أهداف.

6- محمد السيد شيكا “ كهرباء الاسماعيلية”  3 أهداف.

7- أحمد فاروق" وادي دجلة" 3 أهداف.

8- صديق أوجولا “ سيراميكا كليوباترا ” 3 أهداف.

9- محمد شريف “ الأهلي” هدفين.

10- فيستون مايلي " بيراميدز" هدفين

ويتساوى فيستون ماييلي مع زيزو والشيبي وعمرو السولية وعبدالله السعيد وناصر ماهر وجراديشار ووليد الكرتي وياسين مرعي بهدفين لكل منهما.

واقترب نادي بيراميدز من العودة لصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على فريق فاركو بنتيجة هدفين دون رد.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول برصيد 20 نقطة من 10 مباريات وخلفه المصري البورسعيدي والزمالك 18 نقطة من 10 مباريات ثم الأهلي في المركز الرابع برصيد 18 نقطة من 9 مباريات .

وحل فريق إنبي في المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 11 مباراة ثم بيراميدز في المركز السادس برصيد 17نقطة.

ولعب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز مباراة فاركو بتشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط:  مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

مايلي الزمالك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

هيلاري كلينتون وترامب

ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

ترشيحاتنا

التاريخ الهجري .. نهاية ربيع الآخر اليوم وبداية جمادى الأولى 1447

التاريخ الهجري| اليوم الأخير من ربيع الآخر.. وبداية جمادى الأولى

القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي - القارئ بالإذاعة والتلفزيون

وزير الأوقاف يهنئ القارئ الشيخ الطاروطي لاختياره أفضل شخصية قرآنية بموسكو

مفتي الجمهورية: الإسلام وضع أسس الوحدة وجعلها أصلًا من أصول الدين ومقصدًا من مقاصده العليا

مفتي الجمهورية: الإسلام وضع أسس الوحدة وجعلها أصلًا من أصول الدين

بالصور

فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام

ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟
ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟
ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم
خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم
خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز
القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز
القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

في 6 دقايق بس.. حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن
في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن
في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد