لقطات من استعدادات الزمالك لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة.. صور

شارك الإعلامي مينا ماهر لقطات من استعدادات الزمالك لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة.

استعدادات الزمالك:

وكتب مينا ماهر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "استعدادات الزمالك لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة".

وإليكم الصور:

مباراة الزمالك القادمة:

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة ديكيداها الصومالي، في لقاء العودة من دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامته مساء الجمعة المقبل على استاد السلام.

ويخوض الزمالك المواجهة بأريحية كبيرة بعد الفوز في مباراة الذهاب بسداسية نظيفة، وهو ما يمنح الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا فرصة لإجراء عدة تغييرات على التشكيل الأساسي، بهدف إراحة بعض العناصر الأساسية ومنح الفرصة للاعبين آخرين لاكتساب حساسية المباريات.

ومن أبرز التغييرات المتوقعة، الدفع بأحد الثنائي محمد عواد أو المهدي سليمان في حراسة المرمى بدلًا من محمد صبحي، مع احتمالية مشاركة محمد إسماعيل في قلب الدفاع على حساب محمود الونش أو حسام عبد المجيد.

وفي مركز الظهير الأيمن، قد يظهر الكيني بارون أوشينج للمرة الأولى كأساسي بدلًا من عمر جابر، في خطوة تهدف إلى تدوير اللاعبين واختبار قدراته الدفاعية والهجومية.

وفي الخط الأمامي، يقترب التونسي سيف الدين الجزيري من قيادة الهجوم منذ بداية اللقاء بعد مشاركته كبديل في الذهاب، في محاولة لاستعادة حساسيته التهديفية.