رياضة

شوبير: إمام عاشور لا يزال في العزل ويخضع لراحة تامة في المنزل

امام عاشور
امام عاشور
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي لإمام عاشور.


وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية: أرقام إمام عاشور تتحسن وكان من المفترض أن يجري تحاليل غدًا الخميس لكن تم تأجيلها إلى يوم الجمعة واحتمال يتم تأجيلها أيضًا ليوم السبت على أمل أن تكون التحاليل طبيعية».

وأضاف: «إمام عاشور لا يزال في العزل ويخضع لراحة تامة في المنزل».

وفي نفس السياق كشف الإعلامي كريم رمزي عن تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور لاعب فريق الأهلي بعد إصابته بفيروس A.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: انتشرت خلال الساعات الماضية اقاويل كثيرة عن حالة إمام عاشور لاعب الأهلي ولكن هذه الأقاويل غير دقيقة.

وأضاف: حالة إمام عاشور الصحية مطمئنة ولكن مازال يحتاج للوقت حتي يعود للتدريبات، ولكن حالة إمام عاشور ليست خطيرة واللاعب بخير.

وتابع: أطالب مسئولي الزمالك، باحتواء أزمة وكيل محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق فيما يخص مستحقاته المتأخرة .

