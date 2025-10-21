الدرديري يطلب الدعاء لـ أمام عاشور

طالب الإعلامي عمرو الدردير، جمهورة بالدعاء للاعب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بعد أنباء تدهور حالته الصحية.

وكتب الدرديري عبر فيسبوك :اللهمَّ رب الناس مُذهِب البَأس اشفِ عبدك إمام عاشور متولي عبدالغني فأَنتَ الشافي لا شَافي إلَّا أنتَ، شِفاءً تامًا لا يُغادر سَقَمًا.

وكان قد أثار الإعلامي عمرو الدردير، الجدل بشأن تدهور الحالة الصحية لإمام عاشور لاعب النادي الأهلي.

وكتب عمرو الدرديري عبر حسابه على فيسبوك: الدكتور المعالج لإمام عاشور أكد إن إنزيمات الكبد عالية جدًا، ولازم يتحجز في المستشفى لأن حالته صعبة جدًا.

وتابع :بصراحة أنا من بعد حوار أحمد رفعت وأنا حاطط الكورة في حجمها الطبيعي، ضحك وهزار مش أكتر، لأن الدنيا مش مستاهلة، دي لعبة في الآخر.

و أضاف :أتمنى الناس كلها تدعي لإمام عاشور سواء زملكاوي أو أهلاوي، واركن انتماءك على جنب… إن شاء الله تقوم بالسلامة يا إمام وتبقى كويس، وربنا يشفي كل مريض.