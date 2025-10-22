قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشار رئيس الإمارات محذرا الاحتلال: أي ضم للأراضي الفلسطينية خط أحمر
شوبير عن مباراة الأهلي والاتحاد: دمها تقيل لكن لا مجال للتفريط في النقاط
موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة
تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا
الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا
مجدي يوسف: المصريون شكلوا أكبر تجمع ببروكسل لحظة استقبال الرئيس السيسي
أطول طابور.. اصطفاف آلاف السائحين لمتابعة تعامد الشمس على رمسيس الثاني
رياضة

إبراهيم عبد الجواد: ثنائية الشيبي ومايلي أشبه بـ جيلبرتو وفلافيو

مايلي
مايلي
باسنتي ناجي

تغني الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، بثنائي بيراميدز محمد الشعيبي وفيستون مايلي بعد تألقهما في الفترة الأخيرة.

الشيبي ومايلي:

وكتب إبراهيم عبد الجواد ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ثنائية الشيبي ومايلي شبه ثنائية جيلبرتو وفلافيو".

ترتيب هدافي الدوري قبل مواجهة الأهلي والاتحاد

تغلب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز ، على نظيره فريق فاركو بـ هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف بيراميدز الأول عن طريق فيستون ماييلي في الدقيقة 23 من عمر المباراة بتمريرة مميزة من محمد الشيبي وتحرك مميز من الكونغولي.

واستقبل فاركو هدفا ثانيا بعد خطأ كارثي من الحارس شيكا، بعد رأسية ضعيفة من جانب مصطفى فتحي في الدقيقة 56 من عمر المباراة .

وقبل مباراة الأهلي ونظيره الاتحاد السكندري المقرر إقامتها غدا الأربعاء في ختام الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز تجري منافسة قوية على صدارة هدافي المسابقة المحلية.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- صلاح محسن “ المصري ” 5 أهداف.

2- محمود حسن تريزيجيه “ الأهلي ” 4 أهداف.

3-عبد الرحيم دغموم “ المصري ” 4 أهداف.

4- عمر الساعي “ المصري ” 4 أهداف.

5-  عدي الدباغ " الزمالك" 3 أهداف.

6- محمد السيد شيكا “ كهرباء الاسماعيلية”  3 أهداف.

7- أحمد فاروق" وادي دجلة" 3 أهداف.

8- صديق أوجولا “ سيراميكا كليوباترا ” 3 أهداف.

9- محمد شريف “ الأهلي” هدفين.

10- فيستون مايلي " بيراميدز" هدفين

ويتساوى فيستون ماييلي مع زيزو والشيبي وعمرو السولية وعبدالله السعيد وناصر ماهر وجراديشار ووليد الكرتي وياسين مرعي بهدفين لكل منهما.

واقترب نادي بيراميدز من العودة لصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على فريق فاركو بنتيجة هدفين دون رد.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول برصيد 20 نقطة من 10 مباريات وخلفه المصري البورسعيدي والزمالك 18 نقطة من 10 مباريات ثم الأهلي في المركز الرابع برصيد 18 نقطة من 9 مباريات .

وحل فريق إنبي في المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 11 مباراة ثم بيراميدز في المركز السادس برصيد 17نقطة.

ولعب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز مباراة فاركو بتشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط:  مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

مايلي بيراميدز الشيبي

