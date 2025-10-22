خالد طلعت يكشف عن أكثر الفرق تعادلا في الدوري..تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أكثر الفرق تعادل في الدوري الممتاز، بعد تعليق مؤمن حسن شحاته معلق مباراة بيراميدز وفاركو.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزميل مؤمن حسن شحاته معلق مباراة بيراميدز وفاركو على أون سبورت بيقول ان اكتر فرق تعادلت في الدوري هي فرق انبي والمقاولون وفاركو والجونة وكل فريق منهم تعادل 6 مباريات !!!".

أكثر الفرق تعادل بالدوري:

وأكمل خالد طلعت:"المعلومة الصحيحة ان اكتر فريق تعادل في الدوري هو فريق غزل المحلة بقيادة علاء عبد العال وتعادل 8 ماتشات".

هزيمة الأهلي أمام بيراميدز بالدوري:

وفي إطار أخر,كان قد تحدّث هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، على وضع لاعبي الأهلي في ظل المدير الفني الجديد توروب.

وقال “حنفي” في تصريحات تلفزيونية: “جميع لاعبي الأهلي لديهم رغبة كبيرة في إثبات الذات تحت قيادة المدير الفني الجديد توروب، شخصية المدرب ظهرت بوضوح خلال أول مباراة له أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا”.

وأضاف: “ردود أفعال توروب داخل الملعب تؤكد أن الأهلي تعاقد مع مدرب كبير”.

وتابع هشام حنفي: “خسارة الأهلي من بيراميدز في الدوري كانت مجرد ظروف مباراة، مؤكدًا أن بيراميدز يمتلك فريقًا قويًا، لكن الأهلي يبقى الأفضل والأكثر تكاملًا”.