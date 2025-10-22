مجرد ظروف مباراة.. هشام حنفي يعلق على هزيمة الأهلي أمام بيراميدز بالدوري

تحدّث هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، على وضع لاعبي الأهلي في ظل المدير الفني الجديد توروب.

وقال “حنفي” في تصريحات تلفزيونية: “جميع لاعبي الأهلي لديهم رغبة كبيرة في إثبات الذات تحت قيادة المدير الفني الجديد توروب، شخصية المدرب ظهرت بوضوح خلال أول مباراة له أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا”.

وأضاف: “ردود أفعال توروب داخل الملعب تؤكد أن الأهلي تعاقد مع مدرب كبير”.

وتابع هشام حنفي: “خسارة الأهلي من بيراميدز في الدوري كانت مجرد ظروف مباراة، مؤكدًا أن بيراميدز يمتلك فريقًا قويًا، لكن الأهلي يبقى الأفضل والأكثر تكاملًا”.