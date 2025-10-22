قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: مباحثات القاهرة تسعى لتثبيت الهدنة والتمهيد للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
السفير حجازي: القمة «المصرية الأوروبية» تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبروكسل
زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب مناطق عدة في باكستان
نهر من الذهب .. اكتشاف القرن في إسبانيا لنهر يحمل أطناناً من المعدن الأصفر
الأهلي لم يفاوضني| يحيى زكريا يكشف كواليس مفاوضاته مع الزمالك.. وسبب فشل الصفقة
العد التنازلي بدأ..9 أيام تفصلك عن لقاء توت عنخ آمون في المتحف الكبير
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل الأربعاء
حكم تكرار السورة نفسها بعد الفاتحة في الصلاة.. رد دار الإفتاء
إدارة ترامب تضغط على الأرجنتين للحد من نفوذ الصين
خلافات زيزو والزمالك تتصاعد .. ومحاميه يكشف التفاصيل بالأرقام
لمواجهة تزايد الجريمة .. بيرو تُعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في «ليما»
إقالة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بعد «فشل 7 أكتوبر».. ونتنياهو يختار خليفته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو: أزمة أرض أكتوبر سبب تعثر الزمالك.. ومجلس الإدارة بدأ البحث عن حلول مالية بديلة

الزمالك
الزمالك
محمد سمير

تحدّث الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن آخر تطورات الوضع داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أن الفريق بدأ الموسم بشكل جيد للغاية من الناحية الفنية، لكن أزمة سحب أرض أكتوبر كانت نقطة التحول التي تسببت في اضطراب الأوضاع داخل النادي.

وأوضح “ميدو” عبر برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على قناة النهار، أن سحب أرض أكتوبر أدى إلى أزمة مالية كبيرة، حيث تأخر صرف رواتب اللاعبين والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الزمالك أصدر تعليمات صارمة للاعبين بعدم التحدث عن الأزمة أمام وسائل الإعلام للحفاظ على استقرار الفريق.

وأضاف “ميدو” أن المجلس بدأ حاليًا في وضع خطط بديلة للتعامل مع الأزمة المالية بعيدًا عن انتظار حل مشكلة أرض أكتوبر، في محاولة لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها النادي.

وعن موقف المدير الفني يانيك فيريرا، قال "ميدو": “فيريرا من وجهة نظري ليس الأنسب لقيادة الزمالك فنيًا في الوقت الحالي، ولكن طالما أن مجلس الإدارة جدد الثقة فيه، فيجب على الجميع دعمه ومساندة الفريق حتى النهاية”، مؤكدًا أن قرار الإدارة قد يكون صائبًا في النهاية إذا نجح المدرب في إعادة الفريق للطريق الصحيح.

الزمالك أحمد حسام ميدو سحب أرض أكتوبر أزمة سحب أرض أكتوبر أزمة مالية كبيرة مجلس إدارة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

كوكب الأرض

ناسا بدأت العد التنازلي.. ما موعد نهاية الحياة على كوكب الأرض؟

كلوب

المدرب الألماني حسم الأمر.. مفاجأة بشأن عودة يورجن كلوب لتدريب ليفربول

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

المتهمات

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

ترشيحاتنا

اخبار التوك شو

وزير الخارجية: مصر ستدافع عن أمنها المائي.. وأحمد موسى: 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الأوروبي بدعم مصر | اخبار التوك شو

مصطفى الفقي

مصطفى الفقي: مصر تملك رصيدا حضاريا ضخما رغم نهب آثارها عبر التاريخ

وزير الزراعة

رقم قياسي جديد.. وزير الزراعة: صادراتنا بلغت 7.5 مليون طن

بالصور

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل.. حلوى شتوية لذيذة وغنية بالطاقة

لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا
لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا
لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا

بعد إصابة 18 طالبًا بالجدري المائي في مدرسة بالمنوفية.. أعراض المرض وطرق الوقاية

ما هو الجدري المائي
ما هو الجدري المائي
ما هو الجدري المائي

طريقة عمل البصارة.. أكلة مصرية غنية بالبروتين وسهلة التحضير

طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة

أفضل أوقات فحص سكر الدم لضبط الجلوكوز والوقاية من مضاعفات السكري

أهمية توقيت فحص سكر الدم
أهمية توقيت فحص سكر الدم
أهمية توقيت فحص سكر الدم

فيديو

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد