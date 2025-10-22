ميدو: أزمة أرض أكتوبر سبب تعثر الزمالك.. ومجلس الإدارة بدأ البحث عن حلول مالية بديلة

تحدّث الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن آخر تطورات الوضع داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أن الفريق بدأ الموسم بشكل جيد للغاية من الناحية الفنية، لكن أزمة سحب أرض أكتوبر كانت نقطة التحول التي تسببت في اضطراب الأوضاع داخل النادي.

وأوضح “ميدو” عبر برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على قناة النهار، أن سحب أرض أكتوبر أدى إلى أزمة مالية كبيرة، حيث تأخر صرف رواتب اللاعبين والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الزمالك أصدر تعليمات صارمة للاعبين بعدم التحدث عن الأزمة أمام وسائل الإعلام للحفاظ على استقرار الفريق.

وأضاف “ميدو” أن المجلس بدأ حاليًا في وضع خطط بديلة للتعامل مع الأزمة المالية بعيدًا عن انتظار حل مشكلة أرض أكتوبر، في محاولة لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها النادي.

وعن موقف المدير الفني يانيك فيريرا، قال "ميدو": “فيريرا من وجهة نظري ليس الأنسب لقيادة الزمالك فنيًا في الوقت الحالي، ولكن طالما أن مجلس الإدارة جدد الثقة فيه، فيجب على الجميع دعمه ومساندة الفريق حتى النهاية”، مؤكدًا أن قرار الإدارة قد يكون صائبًا في النهاية إذا نجح المدرب في إعادة الفريق للطريق الصحيح.