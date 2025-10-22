الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المجلس وافق خلال اجتماعه على مقترح مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتخصيص جلسة مسائية اختيارية لأداء اختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة.

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الأسبوعي أن هذا الإجراء جاء استجابة للظروف التي تواجه بعض المتقدمين، خاصة القادمين من المحافظات البعيدة، والذين قد يتأخرون عن الحضور في المواعيد الصباحية المحددة، مما كان يؤدي إلى ضياع فرصة التقدم لتلك الوظائف.

وتابع: يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة المسابقات المركزية، وتقديم مزيد من التيسيرات للمتقدمين، دون الإخلال بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل جهودها لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمواطنين في جميع الإجراءات المتعلقة بالتوظيف، بما يضمن عدالة كاملة في الاختيار بين المتقدمين.