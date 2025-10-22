مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي

عرضت القناة الأولى بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي تبدأ أعمالها اليوم تتويج لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.





وأضاف رئيس الوزراء، أن القمة المصرية الأوروبية تزخر بالعديد من اللقاءات والجلسات التي تجمع الرئيس السيسي مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدد من القادة الأوروبيين .



وتابع رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لهذه القمة وتترقب نتائجها الإيجابية المتوقعة في إحداث نقلة نوعية في مسار التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.



وأشار رئيس الوزراء، إلى أن العمل جار على قدم وساق من جميع المسؤولين المعنيين لتنظيم الاحتفالية الكبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير.