طلب عاجل بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالب ترامب بالتدخل لوقف ضم اسرائيل للضفة

طلب نحو 50 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ، بقيادة السيناتور آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا)، من الرئيس ترامب "تعزيز" معارضته لضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لموقع أكسيوس الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة أن أهمية هذا ترجع إلى أنه حين أبلغ ترامب القادة العرب والمسلمين قبل عدة أسابيع أنه لن يسمح لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، لم يكن هذا الامر جزءا من خطته للسلام المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ لترامب إنه سيكون من الجيد إعادة التأكيد على هذا الموقف الآن بعد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وتمثل الرسالة حالة نادرة من التجمع حيث أعرب جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين تقريبًا عن دعمهم لأحد مواقف ترامب.

كان السيناتور جون فيترمان (ديمقراطي من بنسلفانيا) الديمقراطي الوحيد الذي لم يوقع على الرسالة.

ودعا الديمقراطيين لمعارضة أي جهود تبذلها حكومة إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية، وحث إدارة ترامب على تعزيز الخطوات اللازمة للحفاظ على جدوى حل الدولتين ونجاح اتفاقيات إبراهيم".

وأضافوا "بما أن خطتك لغزة لا تتناول الضفة الغربية، فمن الضروري أن تعزز إدارتك تصريحاتها وتؤكد معارضتها للضم".

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ في الرسالة أن خطط الضم الإسرائيلية قد "تعرض للخطر" اتفاقيات إبراهيم، التي كانت الإنجاز الرئيسي لترامب في ولايته الأولى.