غزة .. الصحة الفلسطينية تعلن إستلام 30 جثمانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية - غزة - استلام 30 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 195 جثماناً.

كما أكدت الوزارة في بيان لها أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.

وشددت على أن بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين.

كما تم التعرف حتى اللحظة على هوية 57 شهيد من قبل ذويهم، من خلال رابط الإستدلال الذي تم نشره والمرفق أدناه.

واشارت إلى أنه تم اليوم مواراة جثامين 54 من الشهداء الذين لم يتم التعرف والإستدلال عليهم، إلى المقبرة المخصصة لذلك بالمحافظة الوسطى.