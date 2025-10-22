قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المفوضية الأوروبية: مصر تصدر لأوروبا 3 أضعاف ما تصدره أمريكا والصين والهند
زيزو يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام الاتحاد في الدوري
رسالة للعالم.. أحمد موسى يعلق على حضور الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
في حال فشل المفاوضات.. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة إجراءات تجارية ضد الصين
رئيس الوزراء: الحكومة مهدت لقرار تحريك أسعار الوقود منذ عام
شوط أول - الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي
المحافظ يتفقد مرسى عبارة غرب أسوان الخدمي ويوجه بإحكام السيطرة عليه
تعرف على القصة الكاملة لحادث طلاب جامعة بنها بطريق أبو سمبل.. صور
محافظ أسوان يزور طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبوسمبل.. ويُحيل واقعةالحادث للتحقيق|صور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
مصرع عاملين إثر سقوطهما داخل مصعد كهربائي بشركة خاصة في طنطا
إسبانيا ترفض النظر في الدعوى المقدمة ضد نتنياهو بشأن السفينة مادلين
رياضة

الأولمبية توجه بضم الجندي ولوكا لتحقيقات القيم في أزمة لاعبي تنس الطاولة

أحمد الجندي
أحمد الجندي
عبدالله هشام

وجه المهندس ياسر إدريس، رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصري بضم كل من أحمد أسامة الجندي، رئيس لجنة شئون اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، ومحمد علاء لوكا، عضو لجنة اللاعبين، بمتابعة جلسات التحقيق مع عمر عصر ومحمود أشرف، لاعبي منتخب تنس الطاولة، إلى جانب مدربهما، بشأن ما جرى من تجاوزات على هامش المشاركة في بطولة أفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في تونس في إطار حرص اللجنة الأولمبية على المزيد من الشفافية والحيادية والنزاهة. 

وشدد المهندس  ياسر إدريس في حديثه لجهة التحقيق التي يقودها اللواء شريف القماطي رئيس لجنة القيم على ضرورة توقيع عقوبة عادلة  على من تدينه التحقيقات ليكون درسا هادفا لكل من تسول له نفسه الخروج عن دائرة الأخلاق حفاظا على حالة الاستقرار  التي تعيشها الرياضة المصرية تحت قيادة د.اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأنه ليس من المعقول أن تتسبب التصرفات الفردية في تشويه صورة الإنجاز الذى لم يتحقق في تنس الطاولة منذ نحو ربع قرن على الصعيد الإفريقي.    

وحقق أبطال وبطلات مصر لتنس الطاولة إنجازا تاريخيا خلال البطولة، بعد التتويج بجميع الميداليات الذهبية في منافسات الرجال والسيدات، وهو إنجاز لم يتحقق منذ عشرين عامًا.

ومن المقرر أن تعقد لجنة القيم برئاسة اللواء شريف القماطي جلسة التحقيق مع الثنائي ومدربهما غدًا الخميس، بحضور كل من أحمد الجندي ومحمد سيد لوكا.

وأكدت اللجنة أن جلسات التحقيق ستُعقد وفقًا لما ورد في مدونة السلوك الأخلاقي التي أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تفعيلها رسميًا فور انتخابه، التزاما بمبادئ الشفافية والانضباط داخل المنظومة الرياضية.

كما طالبت اللجنة الأولمبية المصرية جميع أفراد المنظومة الأولمبية داخل الاتحادات الرياضية بضرورة الالتزام الأخلاقي وإعلاء القيم والمبادئ الرياضية بين الجميع، مؤكدة أنها ترفض تمامًا أي تجاوز أو إخلال بمدونة السلوك الأخلاقي شكلا ومضمونا، وأنها ستتعامل مع أي خروج عن قواعد الأخلاق الرياضية بكل حزم وصرامة.

اللجنة الأوليمبية الأولمبية أحمد الجندي عمر عصر محمود أشرف

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

الزمالك

الزمالك يرفع معدلات اللياقة استعدادا لمواجهة ديكيداها في الكونفدرالية

حكيم زياش

حكيم زياش يوقع للوداد المغربي في صفقة انتقال حر.. تفاصيل

اجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة

قبول اعتذار أسامة نبيه عن الاستمرار في منتخب الشباب بعد اجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة

بالصور

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

شيري تطلق تحدي السلامة القصوى باختبار التصادم الجانبي على سيارة TIGGO9‎‏ ‏

شيري
شيري
شيري

بعد حصولها على ذهبية العالم.. محافظ الشرقية يكرم بطلة رفع الأثقال ريحاب رضوان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

