الأولمبية توجه بضم الجندي ولوكا لتحقيقات القيم في أزمة لاعبي تنس الطاولة

وجه المهندس ياسر إدريس، رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصري بضم كل من أحمد أسامة الجندي، رئيس لجنة شئون اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، ومحمد علاء لوكا، عضو لجنة اللاعبين، بمتابعة جلسات التحقيق مع عمر عصر ومحمود أشرف، لاعبي منتخب تنس الطاولة، إلى جانب مدربهما، بشأن ما جرى من تجاوزات على هامش المشاركة في بطولة أفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في تونس في إطار حرص اللجنة الأولمبية على المزيد من الشفافية والحيادية والنزاهة.

وشدد المهندس ياسر إدريس في حديثه لجهة التحقيق التي يقودها اللواء شريف القماطي رئيس لجنة القيم على ضرورة توقيع عقوبة عادلة على من تدينه التحقيقات ليكون درسا هادفا لكل من تسول له نفسه الخروج عن دائرة الأخلاق حفاظا على حالة الاستقرار التي تعيشها الرياضة المصرية تحت قيادة د.اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأنه ليس من المعقول أن تتسبب التصرفات الفردية في تشويه صورة الإنجاز الذى لم يتحقق في تنس الطاولة منذ نحو ربع قرن على الصعيد الإفريقي.

وحقق أبطال وبطلات مصر لتنس الطاولة إنجازا تاريخيا خلال البطولة، بعد التتويج بجميع الميداليات الذهبية في منافسات الرجال والسيدات، وهو إنجاز لم يتحقق منذ عشرين عامًا.

ومن المقرر أن تعقد لجنة القيم برئاسة اللواء شريف القماطي جلسة التحقيق مع الثنائي ومدربهما غدًا الخميس، بحضور كل من أحمد الجندي ومحمد سيد لوكا.

وأكدت اللجنة أن جلسات التحقيق ستُعقد وفقًا لما ورد في مدونة السلوك الأخلاقي التي أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تفعيلها رسميًا فور انتخابه، التزاما بمبادئ الشفافية والانضباط داخل المنظومة الرياضية.

كما طالبت اللجنة الأولمبية المصرية جميع أفراد المنظومة الأولمبية داخل الاتحادات الرياضية بضرورة الالتزام الأخلاقي وإعلاء القيم والمبادئ الرياضية بين الجميع، مؤكدة أنها ترفض تمامًا أي تجاوز أو إخلال بمدونة السلوك الأخلاقي شكلا ومضمونا، وأنها ستتعامل مع أي خروج عن قواعد الأخلاق الرياضية بكل حزم وصرامة.