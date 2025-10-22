شبانة: سيد عبدالحفيظ يبدأ مهامه رسميًا برئاسة بعثة الأهلي للإمارات

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري إلى سيد عبدالحفيظ.



وقال شبانة، خلال برنامجه نمبر 1 المذاع عبر قناة CBC:«مجلس إدارة الأهلي استقر بشكل شبه نهائي على إسناد مهمة رئاسة بعثة الفريق في الإمارات لسيد عبدالحفيظ، ليكون هو المسؤول عن الإشراف الكامل على فريق الكرة، خاصة وأن قرار الانتخابات سيكون قد تم حسمه وقتها».

وأضاف:عبدالحفيظ بدأ بالفعل في ممارسة بعض مهامه داخل النادي، إلا أن البداية الرسمية ستكون من خلال توليه رئاسة بعثة الأهلي في بطولة السوبر المصري بالإمارات».