أسعار الذهب والفضة تواصل الهبوط بعد أكبر موجة بيع منذ 12 سنة
المئات يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل..شاهد
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 22-10-2025
عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
اعتقال رجل صدم بسيارته حاجزا أمنيا خارج البيت الأبيض
بإبداع 15 شيفا .. الرمان المنفلوطي يجذب سياح الغردقة
400 قناة فضائية تطلب البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير
"نيويورك تايمز": ترامب يطالب وزارة العدل بتعويض230 مليون دولار عن تحقيقات فيدرالية سابقة
"الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
300 شاحنة مساعدات تستعد لدخول قطاع غزة اليوم
كبير الأثريين: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يحمل بداخله عبقرية المصري |فيديو
شبانة: سيد عبدالحفيظ يبدأ مهامه رسميًا برئاسة بعثة الأهلي للإمارات

منار نور

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري إلى سيد عبدالحفيظ.


وقال شبانة، خلال برنامجه نمبر 1 المذاع عبر قناة CBC:«مجلس إدارة الأهلي استقر بشكل شبه نهائي على إسناد مهمة رئاسة بعثة الفريق في الإمارات لسيد عبدالحفيظ، ليكون هو المسؤول عن الإشراف الكامل على فريق الكرة، خاصة وأن قرار الانتخابات سيكون قد تم حسمه وقتها».

وأضاف:عبدالحفيظ بدأ بالفعل في ممارسة بعض مهامه داخل النادي، إلا أن البداية الرسمية ستكون من خلال توليه رئاسة بعثة الأهلي في بطولة السوبر المصري بالإمارات».

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

ناسا بدأت العد التنازلي.. ما موعد نهاية الحياة على كوكب الأرض؟

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

الرئيس السيسي يهنئ تاكاياشي بانتخابها أول رئيسة وزراء لليابان.. ويؤكد تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

كانت بتركب ستارة.. دفن جثمان فتاة سقطت من الطابق الرابع ببولاق الدكرور

الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل.. حلوى شتوية لذيذة وغنية بالطاقة

بعد إصابة 18 طالبًا بالجدري المائي في مدرسة بالمنوفية.. أعراض المرض وطرق الوقاية

طريقة عمل البصارة.. أكلة مصرية غنية بالبروتين وسهلة التحضير

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

