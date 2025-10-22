الغندور: عبدالقادر تراجع عن الانضمام للزمالك بسبب أزمات المستحقات

كشف الإعلامي خالد الغندور عن كواليس رغبة أحمد عبدالقادر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الانضمام إلى صفوف الزمالك خلال الفترة الماضية، قبل أن يقرر في النهاية الاستمرار داخل القلعة الحمراء.



وقال الغندور، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور:

«أحمد عبدالقادر، قبل بداية الموسم، كان رافض الاستمرار في الأهلي، ويفكر جديًا في الانتقال إلى الزمالك، لأنه شعر أن فرصته في المشاركة ستكون أكبر هناك».



وأضاف:«لكن اللاعب سمع عن الأزمات المالية في الزمالك، وأن هناك لاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم، فقرر التراجع عن الفكرة، خصوصًا بعدما رأى أن الأمور داخل الأهلي أكثر استقرارًا وأن الفريق ينافس بقوة على البطولات».



وتابع الغندور:«أحمد عبدالقادر لاحظ أن الأهلي يمتلك فريقًا قويًا ومحترمًا، ينافس على الدوري مع بيراميدز، خاصة بعد التعاقد مع جهاز فني جديد».



واختتم قائلًا:«اللاعب رحّب في النهاية بالاستمرار داخل النادي الأهلي، ووافق على تجديد عقده مقابل 25 مليون جنيه في الموسم الواحد».