اعتقال رجل صدم بسيارته حاجزا أمنيا خارج البيت الأبيض
بإبداع 15 شيفا .. الرمان المنفلوطي يجذب سياح الغردقة
400 قناة فضائية تطلب البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير
"نيويورك تايمز": ترامب يطالب وزارة العدل بتعويض230 مليون دولار عن تحقيقات فيدرالية سابقة
"الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
300 شاحنة مساعدات تستعد لدخول قطاع غزة اليوم
كبير الأثريين: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يحمل بداخله عبقرية المصري |فيديو
ضخ أكثر من 20 شاحنة وقود اليوم إلى قطاع غزة
سرقة متحف اللوفر .. 88 مليون يورو خسائر سرقة المجوهرات | تفاصيل عملية السرقة
تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة .. وبيان عاجل من جيش الاحتلال
اعرف حقوقك.. متى يمكن وقف مشروعك إداريًا طبقًا لقانون المشروعات الصغيرة؟
نزلت تاني.. أسعار الفراخ في سوق الدواجن اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الغندور: عبدالقادر تراجع عن الانضمام للزمالك بسبب أزمات المستحقات

الغندور
الغندور
منار نور

كشف الإعلامي خالد الغندور عن كواليس رغبة أحمد عبدالقادر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الانضمام إلى صفوف الزمالك خلال الفترة الماضية، قبل أن يقرر في النهاية الاستمرار داخل القلعة الحمراء.


وقال الغندور، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور:
«أحمد عبدالقادر، قبل بداية الموسم، كان رافض الاستمرار في الأهلي، ويفكر جديًا في الانتقال إلى الزمالك، لأنه شعر أن فرصته في المشاركة ستكون أكبر هناك».


وأضاف:«لكن اللاعب سمع عن الأزمات المالية في الزمالك، وأن هناك لاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم، فقرر التراجع عن الفكرة، خصوصًا بعدما رأى أن الأمور داخل الأهلي أكثر استقرارًا وأن الفريق ينافس بقوة على البطولات».


وتابع الغندور:«أحمد عبدالقادر لاحظ أن الأهلي يمتلك فريقًا قويًا ومحترمًا، ينافس على الدوري مع بيراميدز، خاصة بعد التعاقد مع جهاز فني جديد».


واختتم قائلًا:«اللاعب رحّب في النهاية بالاستمرار داخل النادي الأهلي، ووافق على تجديد عقده مقابل 25 مليون جنيه في الموسم الواحد».

الاهلي الزمالك خالد الغندور

لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا
ما هو الجدري المائي
طريقة عمل البصارة
أهمية توقيت فحص سكر الدم
