الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
إطلاق نار أمام مبنى البرلمان الصربي واستنفار للشرطة
مدبولي: القمة الأوروبية تؤكد أهمية مصر.. والمحافظون مطالبون بضبط الأسعار
سقوط “عصفور” خط الصعيد الجديد في تبادل إطلاق النار مع الأمن بسوهاج
توقف محطة مياه الطود بالأقصر بعد ظهور مواد بترولية في مجرى النيل
الإحصاء: 7.4 % ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي
محافظ شمال سيناء: معبر رفح المصري ظل مفتوحاً منذ 7 أكتوبر 2023
الوزراء: إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية احتفالا بافتتاح المتحف الكبير
وفد دنماركي رفيع يشيد بدور مصر في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة
استطلاع لـ"رويترز": أغلبية الأمريكيين يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية
توك شو

محافظ شمال سيناء: معبر رفح المصري ظل مفتوحاً منذ 7 أكتوبر 2023

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
منار عبد العظيم

أكد محافظ شمال سيناء أن المستشفيات المصرية استقبلت منذ السابع من أكتوبر 2023 آلاف الجرحى والمصابين الفلسطينيين، حيث تم تقديم العلاج والرعاية الطبية لهم في إطار الدعم المصري المستمر لأهل غزة. 

وأضاف أن السلطات المصرية تعمل بلا توقف على تسهيل مرور المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري لضمان تلبية احتياجات القطاع في ظل الظروف الصعبة.

وفي السياق ذاته، أشاد وفد برلماني دنماركي خلال زيارتهم لمعبر رفح بالدور المصري البارز في إدخال المساعدات إلى غزة، مثمنين جهود مصر في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. كما لفتوا إلى أهمية استمرار التنسيق الدولي لتوفير المساعدات الإنسانية في هذه الأوقات الحرجة.

من جانبه، أكد محافظ شمال سيناء أن معبر رفح من الجانب المصري لم يُغلق منذ السابع من أكتوبر 2023، ما يتيح مرور المساعدات والجرحى بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن مصر تظل دائمًا في طليعة الجهود الإغاثية لمساعدة الشعب الفلسطيني.

غزة قطاع غزة محافظ سيناء

