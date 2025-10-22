محمد صلاح يقود قائمة المرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا مع ماييلي وحكيمي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، والتي شهدت ترشيح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إلى جانب المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، نجم نادي بيراميدز.

كما شهدت نجم منتخب المغربي وباريس سان جيرمان الفرنسي، اللاعب أشرف حكيمي.

قاد محمد صلاح منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد تصدره لمجموعته في التصفيات، كما ساهم بشكل بارز في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أما فيستون ماييلي، فقد لعب دورًا محوريًا في النجاحات التاريخية لبيراميدز خلال 2025، حيث توّج الفريق بثلاثة ألقاب قارية هي دوري أبطال إفريقيا، كأس القارات الثلاث، وكأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى تصدره ترتيب الأندية في القارة.

وتألق ماييلي خلال هذه البطولات بفضل أهدافه الحاسمة وأدائه المميز، مما جعله من أبرز المهاجمين الأفارقة في العام الجاري.

ومن المقرر أن يعلن الكاف عن الفائز بالجائزة خلال حفل جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2025، المقرر إقامته في ديسمبر المقبل.