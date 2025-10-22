قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: نركز على دعم الألعاب الفردية ونطور مهارات الشباب
مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار
خالد الغندور يسأل الجمهور عن توقعاته لمباراة الأهلي والإتحاد السكندري
مدبولي يؤكد استمرار جهود الدولة لتحسين حياة المواطن المصري
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
محمد صلاح يقود قائمة المرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا مع ماييلي وحكيمي

إسراء أشرف

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، والتي شهدت ترشيح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إلى جانب المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، نجم نادي بيراميدز.

كما شهدت نجم منتخب المغربي وباريس سان جيرمان الفرنسي، اللاعب أشرف حكيمي.

قاد محمد صلاح منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد تصدره لمجموعته في التصفيات، كما ساهم بشكل بارز في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أما فيستون ماييلي، فقد لعب دورًا محوريًا في النجاحات التاريخية لبيراميدز خلال 2025، حيث توّج الفريق بثلاثة ألقاب قارية هي دوري أبطال إفريقيا، كأس القارات الثلاث، وكأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى تصدره ترتيب الأندية في القارة.

وتألق ماييلي خلال هذه البطولات بفضل أهدافه الحاسمة وأدائه المميز، مما جعله من أبرز المهاجمين الأفارقة في العام الجاري.

ومن المقرر أن يعلن الكاف عن الفائز بالجائزة خلال حفل جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2025، المقرر إقامته في ديسمبر المقبل.

محمد صلاح صلاح أفضل لاعب في إفريقيا جوائز كاف كاف ماييلي أشرف حكيمي

أسعار الذهب

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

ميدو

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

أحمد سعيد أوكا

«أوكا»: الأهلي فاوضني مرتين .. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك

عقار

استثمارات جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة..تفاصيل

اجتماع وزير الكهرباء

الكهرباء تبحث مناطق التنمية الزراعية والصناعية في توشكى وشرق العوينات والروبيكي

البابا تواضروس

اليوم.. اجتماع البابا تواضروس الأسبوعي من كنيسة العذراء والملائك ميخائيل بأحمد عصمت

بالصور

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

