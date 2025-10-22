حقيقة اعتزاله وشعبيته العربية.. ملخص تصريحات الممثل التركي قان أورغانجـي أوغلو

انطلقت ظهر اليوم، ندوة الممثل التركي الشهير قان أورغانجـي أوغلو ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وشكر قان أورغانجـي أوغلو الجمهور على التواجد في ندوته وتحدث بعدة كلمات باللغة التركية مازحا مع المذيع شريف نور الدين الذي يستضيف الندوة.

وعبر قان أورغانجـي أوغلو عن عدم فهمه للحاسة الكوميدية في فيلم "السادة الأفاضل" الذي حضره أمس لكنه شعر بالتفاعل مع القصة والعمل.

وكشف بطل مسلسل حب أعمى حقيقة اعتزاله التمثيل بعد ابتعاده لفترة عن التصوير وتخصيص وقته مع أسرته.

وقال إنه نشر صورة مع ابنه في فترة إجازة فوجد عناوين الصحف تروج لاعتزاله، ساخرا:" قلت لزوجتي لنجعلها حقيقة".

كما أعجب قان أوغلو بأسئلة عدد من الجمهور المتواجدين في الندوة وقدرتهم على توجيه الحديث له باللغة التركية التي تعلموها من المسلسلات والدراما الشهيرة.

وكشف النجم التركي عن جانب من أصوله العائلية، مشيرًا إلى أن جزءًا من جذوره يعود إلى سوريا موضحاً:" جدي كان سوريًا، وانتقل إلى مدينة إزمير، ثم إلى إسطنبول، عشت معه 3 سنوات وافتقدته كثيرًا بعد رحيله".

قان أورغانجي أوغلو هو ممثل تركي وُلد في 8 مايو عام 1981 في مدينة إزمير، تركيا. تخرّج من قسم العلاقات الدولية في جامعة مرمرة، ثم درس التمثيل في الولايات المتحدة قبل أن يبدأ مسيرته الفنية في أوائل الألفينات.

حقق أوغلو شهرة واسعة على الصعيدين المحلي والعالمي بعد تجسيده شخصية أمير كوزجو أوغلو في مسلسل حب أعمى، الذي حصد جوائز دولية وعُرض في العديد من الدول.