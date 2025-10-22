مسرح السامر يشهد حفل ختام ملتقى شباب المخرجين الجدد.. الليلة

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، حفل ختام الدورة الرابعة لملتقى شباب المخرجين الجدد، الذي أقيم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، لمدة 10 أيام على مسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج.

ويتضمن الحفل ريستاتيف مسرحي وفقرة غنائية، يليها تكريم كل من المخرج الكبير خالد جلال "شخصية ملهمة" لشباب المخرجين الجدد ولمشاريع التدريب، والمخرج عصام السيد "صاحب الأثر" في مضمار الورش التدريبية، ويختتم بتسليم شهادات الاعتماد لشباب المخرجين، والحفل من إخراج سامح بسيوني.

أقيم الملتقى تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وضمت لجنة التحكيم كل من الفنان القدير عزت زين، والكاتب سامح عثمان مدير الملتقى ومدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للمسرح، إلى جانب المخرجين حسن الوزير، إسماعيل مختار، وعادل حسان.

وشارك في الملتقى 12 عملا مسرحيا، تمثل نتاج ورشة اعتماد المخرجين الجدد التي أُقيمت العام الماضي من خلال الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، تحت عنوان "هاملت.. من أنت؟"، وقدم المشاركون خلالها نصوصا مستوحاة من مسرحية "هاملت" لويليام شكسبير برؤى معاصرة وتجارب إخراجية مبتكرة.