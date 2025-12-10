ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات

ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأربعاء/ مدفوعة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجانب والمستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 10 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 2.962 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 39.5 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 6.1 مليار جنيه.



ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة /إيجي اكس 30/ بنسبة 0.27 في المائة ليصل إلى مستوى 42052.79 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70 / بنسبة 0.6 في المائة ليبلغ 12947 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.57% ليبلغ مستوى 17151.35 نقطة.