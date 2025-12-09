ارتفاع محدود في بورصة عمان مع تداول 3.8 مليون سهم بقيمة 6.8 مليون دينار

سجلت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولات إجمالية بلغت 6.8 مليون دينار أردني ما يعادل نحو 9.6 مليون دولار أمريكي ، على 3.8 مليون سهم نفذت من خلال 2697 عقدا.



وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق اليوم إلى 3428 نقطة، مسجلا ارتفاعا نسبته 0.13% مدفوعا بارتفاع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.92% وقطاع الخدمات بنسبة 0.23%، في حين سجل القطاع المالي انخفاضًا بنسبة 0.15%.



وعند مقارنة أسعار إغلاق الشركات الـ101 المتداولة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت النتائج ارتفاع أسعار أسهم 45 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 22 شركة.

