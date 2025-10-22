المخرج العالمي مايكل إدواردز يهنئ صناع فيلم «نصيب» بانطلاق تصويره

هنأ المخرج والمنتج العالمي مايكل إدواردز، صاحب شركة (MPE Films) ومخرج أفلام (Black Panther WW2) و (Murder 10) وعدد من الأعمال الحاصلة على جوائز عالمية، صُنّاع فيلم "نصيب"، من إنتاج شركة الباتروس للإنتاج الفني للمنتج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ومدير عام شركة الباتروس محسن البغدادي، وذلك بمناسبة انطلاق تصوير العمل في مدينة الغردقة.

وقال مايكل إدواردز، في الفيديو الذي وجهه لصناع العمل: "اليوم أود أن أقدم تهنئتي إلى شركة الباتروس فيلم، والأستاذ كامل أبو علي وعصام العرجاني ومحسن البغدادي ومحمود الشيخ ووليد يزبك ومحمد سنجر والنجمة ياسمين صبري ومعتصم النهار وخالد سرحان ورحمة أحمد، وأحمد خالد أمين وأحمد عبد الفتاح، وأتمنى للجميع كل التوفيق ومبروك للجميع".

فيلم "نصيب" بطولة النجوم ياسمين صبري ومعتصم النهار وخالد سرحان ورحمة أحمد، وتحت إشراف عام محسن البغدادي، مدير عام الباتروس، وتنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومدير عام محمد سنجر، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين.